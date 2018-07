Marnik y Danko Nº1 con Hymn (Till My Kingdom Comes) en Maxima 51 Chart. ¡Congratulations!. Hola Family Chart, muchas gracias por estar ahí y participar cada día con tus votos, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Feliz semana, nos encontramos el próximo sábado páhar@s, y de lunes a viernes os espero, cada tarde, en Maxima 51 VIP, ¡Abrazos XXL!

Marnik y Danko Nº1 Hymn (Till My Kingdom Comes)



Marnik (w) y Danko (w) Nº1 Hymn...

Maxima 51 Chart - Entradas: Dj Nano - Faith Ft. Chalud

K-391 & Alan Walker - Ignite (feat. Julie Bergan & Seungri)

Maxima 51 Chart - Top 10:

#N2 Calvin Harris Feat. Dua Lipa - One Kiss.

#N03 Marshmello Feat. Anne Marie - Friends (R3hab rmx).

#N04 Tiësto & Sevenn Ft. Gucci Mane - BOOM.

#N05 Basada ft. Camden Cox - "Good Vibes".

#N06 Jaded Ft. Ashnikko - Pancake.

#N07 Victor Magan, Jose Am Ft. Jay Martin - Won´t Let Go.

#N08 Armin van Buuren feat. Conrad Sewell - Sex, Love & Water (Loud Luxury Remix).

#N09 Danny Avila, The Vamps - Too Good to Be True (Audio) ft. Machine Gun Kelly.

#N10 R3HAB x Mike Williams - Lullaby.