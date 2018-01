¿Dónde pinchaba Martin Garrix a los 14 años?

¿Qué hacía Martin Garrix a los 14 años? La respuesta la puedes encontrar en este vídeo, el más antiguo que se conoce del DJ número 1 del mundo.

El joven, por aquel entonces, ya hacía sus pinitos como DJ y así lo podemos ver poniendo patas arriba una fiesta escolar en el año 2010, ¡hace unos 8 años!

Animals marcó un antes y un después para Martin Garrix

En ese momento el holandés no sabía que tres años más tarde, en 2013, lograría de su canción ‘Animals’ un éxito mundial.

Por cierto, si estás buscando el nombre del tema que sale en este “aftermovie” de la época es Far East Movement – Like a G6 (feat. The Cataracs & Dev).

