Martin Garrix le devuelve la colaboración a David Guetta

En los últimos meses los caminos de David Guetta y Martin Garrix se han cruzado en infinidad de ocasiones. En Ibiza, en festivales, en eventos de presentación…

Tal vez por sus habituales encuentros, en 2017 surgió una colaboración entre ambos que todavía está dando mucho que hablar en las principales listas mundiales de música electrónica.

A pesar de que So far away tuvo un inicio algo raro (con la sustitución de Ellie Goulding por Jamie Scott y Romy Dya) la canción ha respondido a las expectativas.

Y por ello, el talento de dos de los DJ’s más importantes de la escena actual volverá a juntarse. El próximo 22 de febrero llegará el estreno de Like I do.

Así lo ha adelantado David Guetta a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales confirmando también la presencia de Brooks en el tema.

David Guetta, un año repleto de canciones

Con Like I do ya son hasta ocho las canciones que David Guetta ha publicado (o en las que ha colaborado) en el último año: So far away (de Martin Garrix), Dirty sexy money (con Charlie XCX y French Montana), Mad Love (de Sean Paul con Becky G), Helium (con Sia y Afrojack), 2U (con Justin Bieber), Light my body up (con Nicki Minaj y Lil Wayne) y Shed a light (de Robin Schulz con Cheat Codes).

Con todo este material parece que su nuevo álbum de estudio, el sucesor de Listen, está cada vez más cerca. ¿Sonará durante su residencia en Ibiza?

“El nuevo disco está muy cerca. Tengo un montón de canciones, de buenas canciones. Muchas de ellas ya están producidas y estoy empezando a buscar a colaboradores para ellas” explicaba el DJ semanas atrás.

¡¡Allez David!! ¡Qué estamos esperando!