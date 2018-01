Martin Garrix y Dua Lipa los más votados en Maxima 51 Chart. Familia, el pasado 5 de Enero repasamos todos los Máximos del año 2017 en una lista que confeccionaste con tus votos una vez más, gracias a ellos Martin & Dua fueron Nº1 con Scared to be lonely. Si quieres volver a disfrutar del programa, que duró siete horas, aquí tienes el podcast, etc. Muchas gracias por participar en una nueva edición del ‘Especial Máximos’, os espero cada sábado en Maxima 51 Chart. ¡Feliz 2018 Family Chart!.

Martin Garrix y Dua Lipa – Scared To Be Lonely

Bonus Track en el Especial Máximos 2017 NEXU YEARMIX 2017

NEXU YEARMIX 2016

NEXU YEARMIX 2015

NEXU YEARMIX 2014

NEXU YEARMIX 2013

Djs From Mars - Best Of 2017 Rewind Megamashup - 40 tracks in 5 minutes

Djs From Mars - Best Of 2016 Megamashup

Mashup-Germany - Top of the Pops 2017 (more than you know)

Especial Máximos: de 2002 a 2016

Family Chart tras el repaso a los Máximos de 2017, llegaron tres horas de históricos, con tracks míticos de nuestra lista con "sabor a Trance, Progresssive, House, ..." y una par de sesiones: '10 años de Maxima 51 Chart desde la Plaza del Pilar (Zaragoza) en Maxima Independance', y 'Subimos las defensas' con esos mash up y bootlegs que tanto te gusta escuchar cada sábado en el repaso. Disfruta del siguiente tramo del Especial Máximos.

¡Estos fueron los números 1 de 2017!

N02 Hardwell & KSHMR - Power

N03 Martin Garrix -Pizza

N04 Axwell & Ingrosso - More than you know

N05 Inna - Gimme Gimme

N06 Dimitri Vegas & Like Mike vs Diplo - Hey Baby (feat. Deb's Daughter)

N07 David Tort, Markem & Yas Cepeda Ft. Ella Loponte - Strangers

N08 Alan Walker - Alone

N09 Dj Nano - El Nido

N10 Abel Ramos >< Albert Neve - Flat Beat

N11 Armin Van Buuren Ft. Garibay & Olaf Blackwood - I need you

N12 Jax Jones Ft. Raye - You don´t know me

N13 Bob Sinclar & Daddy´s Groove - Burning

N14 Kygo Ft. Selena Gómez - It ain´t me

N15 Martin Garrix & Brooks - Byte

N16 Afrojack & David Guetta Ft. Ester Dean - Another life

N17 Sia - Move your body (Alan Walker rmx)

N18 The Chainsmokers Ft. Coldplay - Something just like this

N19 Clean Banit Ft. Anne Marie & Sean Paul – Rockabye (Denis Firts rmx)

N20 Burak Yetter Ft. Danelle Sandoval - Tuesday

N21 Alesso - Take my breath away

N22 Martin Solveig Ft. Alma - All stars

N23 Don Diablo & Marnik - Children of a miracle

N24 Axwell & Shapov - Belong (Axwell and Years remode)

N25 Dimitri Veagas & Like Mike - Ready for action

N26 Axwell /\ Ingrosso Ft. Kid Inc - I love you

N27 Lucas & Steve - Up till dawn (On The Move)

N28 Clean Bandit & Zara Larsson - Symphony (Beau Collins rmx)

N29 Robin Schulz Ft. James Blunt - Ok

N30 Avicii Ft. Sandro Cavazza - Without you

N31 Katy Perry & Nicky Minaj - Swish Swish (Valentino Khan rmx)

N32 Major Lazer & Showtek - Believer

N33 Dj Snake Ft. Justin Bieber - Let me love you

N34 Jax Jones Ft. Demi Lovato & Stefflon Don – Instruction

N35 Robin Schulz & David Guetta Ft. Chead Codes - Shed a light

N36 Jonas Blue Ft. Raye - By your side

N37 Jonas Blue Ft. William Singe - Mama

N38 Skrillex Ft. Poo Bear - Would you ever

N39 Alan Walker - The Spectre

Muchas gracias por estar ahí, participar y disfrutar con nuestro trabajo hecho desde nuestro corazón al tuyo, el año que viene 'Especial Máximos 2018', salud y buenas melodías familia, abrazos XXL! Grao.