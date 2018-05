Maxima Dj Academy By CES en In Sessions. ¡Hola familia! Es un honor presentaros a nuestros alumnos de la MXM DJ Academy By CES este fin de semana en la cabina de Maxima FM. ¿Te gustaría formar parte de nuestra escuela? (info). Recuerda: “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡Os esperamos!

Maxima Deejay Academy By CES









































Viernes 04 Mayo: Maxima Deejay Academy By CES

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDjAcademyCES

23:59 hs Matteo

00:52 hs LI4M

01:45 hs Breydark

02:38 hs Josh

03:31 hs Sambitto

04:24 hs Nano Delzon

05:17 hs Ramiro

06:10 hs Dj Yanta

Sábado 05 Mayo: Maxima Deejay Academy By CES

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDjAcademyCES

23:59 hs LI4M

00:52 hs Matteo

01:45 hs Sambitto

02:38 hs Breydark

03:31 hs Josh

04:24 hs Nano Delzon

05:17 hs Dj Yanta

06:10 hs Ramiro

Lunes 07 Mayo: Maxima Deejay Academy By CES

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaDjAcademyCES

02:00 hs Josh

03:00 hs LI4M