Maxima Reserva con Enric Font y Play Trance Classics en In Sessions. Familia, despedimos la última edición de In Sessions en Julio con 16 horas de clásicos en 3 días. Nos espera un line up de artistas nacionales e internacionales, seguro que te suenan… como los clásicos de M.R; recuerda: “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. Gracias por estar ahí, ¡Feliz Weekend familia Maxima!

Viernes 27 Julio: Maxima Reserva con Enric Font

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaReserva

23:59 hs Enric Font

01:00 hs Abel The Kid

02:00 hs Arturo Grao

02:45 hs Chumi Dj

04:00 hs David con G

05:00 hs Frank Trax

06:00 hs Ferry Corsten

Sábado 28 Julio: Maxima Reserva con Enric Font

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaReserva

23:59 hs Jose Mª Castells

01:00 hs Ramsés López

02:00 hs David Oleart

03:00 hs Matt Darey

04:00 hs Arturo Grao

05:30 hs Enric Font Live @ Maxima Premium Festival

Lunes 30 Julio: Especial Play Trance Classics

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs J.Host

03:00 hs David Freire