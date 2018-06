Sylver, Noyze o Ann Lee son clásicos dance y te los trae Maxima Reserva

Cada sábado y domingo de 15 y las 17h (una hora antes en Canarias) Maxima Reserva, Enric Font te provoca con la seleeción de la mejor música remember. Cada(una hora antes en Canarias)te provoca con la seleeción de la mejor música remember.

Te dejamos el programa del que disfrutamos el pasado fin de semana en MaximaFM, por si te apetece volver a escucharlo o simplemente te lo perdiste.

¿Quieres saber el nombre de algún tema? Tienes el nombre de todas las canciones a continuación.

Sábado 23 de junio

BASSHUNTER – Every morning

OLAV BASOSKI – Waterman

CORONA – Walking on music

BARCODE BROTHERS – S.m.s

ARMAND VAN HELDEN – The funk phenomena

IKEYA ZHANG – The night

JASON DERULO vs. SAFRI DUO – Watcha say played a live (bootleg)

DEE DEE - Forever

JERRY ROPERO – Fuck you

NEWTON – Streamline

TAMPERER feat. MAYA – Feel it

KATE RYAN – Desenchantee

VINCENT DE MOOR – Shamu

NAU B3 – El bosque de colores

SECCIÓN “MEGAMIX” LO + DURO 2.0

DAVID GUETTA – Love is gone

KURD MAVERICK – The rub (i never rock)

DAVID TAVARE vs. 2 EIVISSA – Hot summer night

LUNA PARK – Space melody

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

KAY CEE – Millennium stringz

FRAGMA – Toca’s miracle

DJ LAHSA – Giulia

DAVID MORELL – Never gonna give you up

ASTROLINE – Close my eyes

ORORO – Zombie

Domingo 24 de junio

PAPS N SKAR – Loving you

LAZE – Steppin out

GURU JOSH PROJECT – Infinity 2008 (klaas rmx)

LASGO – Something

SASH feat. TINA COUSINS – Mysterious times

SAFRI DUO – Fallin high

CORO – Run away

LIGHTHOUSE FAMILY – Happy (rmx)

AREA – Music for your eyes

JUNIOR JACK – My feeling

ORION TOO feat. CAITLIN – So shy

MOUSSE T vs. HOT' N' JUISY – Horny

WINTERMUTE – Hands of fate

BASSHUNTER – Botten anna

SECCIÓN “MEGAMIX” BOMBAZO MIX 2

COLOURS feat. DOMINO – Hold me & Kiss me

ANN LEE – No no no

SPANKOX – So true

THICK DICK – Welcome 2 the jungle

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

NOYZE – Stay with me

NIGHTCRAWLERS – Push the feeling on

MOLELLA – Love last forever

JOHN WESLEY – Lover why

SYLVER – Forever in love

FOGGY – Come into my dreams