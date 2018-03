¿Jugaste con la Mega Drive? ¡Vuelven los clásicos!

Si eres de los que se pasaba las horas jugando a Sonic, Golden Axe o Streets of Rage esta noticia te interesa, ¡vuelven los clásicos de Mega Drive!

SEGA ha anunciado una recopilación de algunos de sus juegos del pasado para Playstation 4 y Xbox One.

Los nostálgicos de los videojuegos y los nuevos jugadores que quieran experimentar como eran los títulos del siglo pasado están de enhorabuena.

We’re excited to announce that SEGA Mega Drive Classics is coming to PS4 and Xbox One on May 29th! Featuring over 50 classic games along with some enhanced features such as Rewind, Mirror Mode and a host of visual filters! pic.twitter.com/Y2cmIL4utV

— SEGA Europe (@SEGA_Europe) 14 de marzo de 2018