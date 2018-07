Mike Wit aterriza en Maxima 51 VIP. Hola familia, este viernes cerramos semana con una de nuestras promesas, atent@s al carrerón de nuestro invitado, y a la ‘VIP Sessions‘ exclusiva que nos trae. ¡Te esperamos!

Mike Wit Dj, productor, pianista y fagotista, Mike Wit es uno de los talentos emergentes que más prometen en España en cuanto a tropical house y house melódico se refiere. Procedente de Valencia, la estrella incipiente ha recibido respaldo de pesos pesados de la industria entre los cuales podemos encontrar a The Chainsmokers, Lost Frequencies, Sam Feldt, Robin Schulz, Michael Calfan, Shaun Frank o Addal.

Estableciéndose como un referente nacional en el genero del Tropical House. Este joven talento continua asaltando la comunidad de música electrónica tanto nacional como internacional con sus icónicas y "buen rolleras" melodías.

Mike Wit comenzó atrayendo la atención de la escena musical con su famoso remix al "Apologize" de One Republic el cual tuvo más de 500 mil reproducciones, seguido de cerca por su también llamativo remix al "Lemon Tree" de Fool's Garden que consiguió más de 1 millón y medio de reproducciones. Uno de sus últimos éxitos de Mike Wit ha sido Seasons, un nuevo hit veraniego con Carla Jam el cual ha estado en el TOP 50 Viral España de Spotify junto a su última producción I Feel That que cuenta ya con 250 mil reproducciones. Todo esto le ha llevado a mostrar su talento ante el público en festivales y salas referentes en Bilbao, Alicante, Madrid y como no, Valencia.

M.W. : Instagram / Facebook / Soundcloud / Twitter

Mike Wit - I Feel That ft. Kayl & Carla Jam

Mike Wit - Seasons (ft. Carla Jam)

Pull Me Closer (feat. Carla Jam)

Mike Wit - So High (feat. Toxic Hearts)

'Mike Wit en Soundcloud'

'Mike Wit @ Bullshit Club (Bilbao)'

'VIP Sessions tracklist'

01. Jude & Frank Feat. Toto La Momposina - La Luna

02. Damien N-Drix & STV - Let It Ring

03. Pep & Rash Vs David Guetta - Red Roses Vs Love Is Gone (Oliver Heldens Mashup)

04. Bruno Mars - Versace On The Floor (CID Remix)

05. Bolier - Ipanema (Firebeatz Remix)

06. Alok & Bhaskar - FUEGO (Original Mix)

07. ALORS ON DANSE (Dubdogz Remake)

08. Damien N-Drix - Turn It Up

09. Tchami - Adieu (Chace Remix)

10. Kungs vs Cookin’ on 3 Burners - This Girl

11. Sam Collins - Wa Wa (Original Mix)

12. Felguk – Sometimes

13. Calvin Harris, Dua Lipa - One Kiss

14. J Balvin & Willy William - Mi Gente (Hugel Remix)

15. El Profesor - Bella Ciao ( Hugel Remix)

16. Tom Staar feat. Martina Camargo - Me Sueno

17. Watermät - Bullit (Original Mix)

18. Cat Dealers - Your Body

19. CID - I Miss You (Extended Mix)

20. Seven Intoxicated Nation Army (Tideman Mashup)

21. Mike Wit – Pull Me Closer (ft. Carla Jam)

22. Corona - Rhythm Of The Night (Blonde Version)

23. David Tort, Markem & Yas Cepeda - Strangers

24. KVSH - Tokyo Drift

25. Axwell Λ Ingrosso - More Than You Know

26. Rune Rk - Calabria ( Dub Remix )

27. Lucas & Steve - Up Till Dawn (On The Move) (Club Mix

28. Yeah Yeah Yeahs feat. A-Track Heads Will Roll (Frank Vaenz 2K15 Refix)

29. 0-Malik Mustache, N.E.O.N, Vinne - Rock U feat. Samantha Nova (Original Mix)

30. Krippy Kush (Remix Juacko x SBM x Gal Meraz) - Bad Bunny ft. Farruko

31. Basada ft. Camden Cox - "Good Vibes"

32. Mike Wit – ID

34. Bhaskar & Sevenn - Tam Tam (Original Mix)

35. ID - ID