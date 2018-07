Mulafest cierra su séptima edición con las mujeres como protagonistas

Mulafest 1

Mulafest 2

Mulafest 3

Mulafest 4

Mulafest 5

Mulafest 6

Mulafest 7

Mulafest 8

Este anuncio se cierra en 5 s Cerrar X

*Fotos cedida por el festival / Chris Yee /

El festival de arte urbano, música, cultura y mujeres daba por clausurada su séptima edición el pasado fin de semana, 22, 23 y 24 de junio. La feria de Madrid, IFEMA, dió voz y acogió a las creadoras y artistas que con sus trabajos denunciaron la situación de la mujer en la sociedad.

El collage destacó dentro de las tendencias artísticas, con más de 160 artistas participantes que procedían de diferentes partes del mundo. Además la Galería de Mulafest contó con la intervención de los finalistas del I Concurso Tuenti Urban Art Box.

En el campo de la música las mujeres también tuvieron un día muy especial, con el soporte del sello Subterfuge, que celebrará su 30º aniversario con acciones y conciertos especiales en la próxima edición de Mulafest 2019. Para esta edición el sello organizó Girl’s Day, un día muy especial para ellas, celebrado el domingo. En un ámbito más general, la música en esta edición reflejó diferentes tendencias en la sociedad con una gran cantidad de estilos que van desde el rap y el trap, pasando por el pop más melódico, para acercarse a el punk y el hardcore. Como cabeza de cartel para las jornadas del viernes y sábado brillaron las actuaciones de Jotamayuscula y Ramiro Quai.

J&B sorprendió a los asistentes

La marca J&B no se quiso perder la cita y estuvo presente en el festival sorprendiendo al público con sus novedosas propuestas: J&B con tónica rosa y pepino, J&B con 7Up y hierbabuena, y J&B con ginger ale.

Motor, Tattoo y artes escénicas

En el sector del motor, hasta la fecha predominado por hombres, también se ha hecho hincapié la presencia de la mujer. La asociación de mujeres moteras estuvo presente en el festival, organizando una concentración sin precedentes, y contó con la presencia de Alicia Sornosa que ha sido la primera mujer española en dar la vuelta al mundo en moto. Contó su increíble experiencia.

Tatuadores internacionales pusieron tinta sobre la piel de los asistentes que se acercaron hasta la séptima edición de Mulafest. Un año más el festival contó con Madrid Tattoo Convention.

En lo que se refiere a las artes escénicas, el Bboying (breakdance) congregó a una gran afluencia de público, además de participantes, siendo una de las competiciones más esperadas del festival. Del mismo modo, el Beatbox tuvo su campeonato de gran éxito. Además, durante la jornada del viernes, tuvo lugar la Final Nacional del Campeonato Supremacía 2018, la batalla de MC’s más importante de nuestro país.

Mulafest no dudó en hacerse eco del clamor social en favor del feminismo a través del “Feminicidio Translúcido” de Esther Pizarro, una denuncia de las mujeres asesinadas en España en el año 2017 por el mero hecho de su condición de género. También tuvo cabida el monólogo “Feminismo para torpes“, de Nerea Pérez de las Heras, quien demuestra que falta mucho camino por recorrer para llegar a una igualdad, real, entre hombres y mujeres. También con la instalación “Lo que no se ve, no existe”, de Davinia V. Reina, se ha querido dar visibilidad a aquellas mujeres diseñadoras gráficas que fueron ninguneadas frente a sus homólogos masculinos.

El público asistente no pasó por alto la visita a J&B Innobar, una iniciativa de la mano de J&B para que el público asistente entrase en contacto con las nuevas formas de experimentar con sus propuestas y disfrutar de nuevos sabores. Mulafest es ya un festival referente y un ejemplo de diversidad, al igual que J&B, marca patrocinadora del festival. J&B fue fundada por un italiano, comercializada por un inglés y popularizada por los americanos que buscaban un líquido más suave. Desde sus orígenes, J&B fue concebido para la mezcla, ya que su equilibrio y suavidad, hacen que combine a la perfección con una gran variedad de mixers: desde el refresco de cola de toda la vida, a propuestas más novedosas como la tónica rosa o el ginger ale

Decimos hasta el año que viene a Mulafest 2018 pero con la noticia de que el próximo año tendremos una nueva edición. Como ya te anticipábamos, el sello Subterfuge ha elegido a Mulafest 2019 para celebrar allí sus 30 años en activo.

*Este contenido ha sido elaborado por Máxima Fm en colaboración con J&B.