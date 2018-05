Natas Records y Dj Nano en In Sessions. ¡Hola familia! Este fin de semana algunos de los artistas que forman parte del sello de nuestro amigo y compañero de ‘Bien Bailao Dj Nano‘ ,toman la cabina de Maxima FM. Atent@s a sus trabajos, tenemos mucho talento en nuestro país. Y el domingo Akku nos trae una sesión única y exclusivamente hecha por tracks de productores españoles en ‘Trance Made In Spain Vol.2’. Recuerda: “Nosotr@s ponemos la Música, tú eliges el lugar”. ¡Te esperamos!.

Viernes 18 Mayo 2018: Natas Records by Dj Nano

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsNatasRecords (N.R.)

23:59 hs DIM3NSION (S)

01:00 hs Mc Allister (S)

02:00 hs Space Elephants (S)

03:00 hs Dj Nano (S)

04:00 hs Les Castizos (S)

05:00 hs Dub Elements (S)

06:00 hs The Otter Gang (S)

Sábado 19 Mayo 2018: Natas Records by Dj Nano

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsNatasRecords (Web)

23:59 hs Garabatto (S)

01:00 hs Sansixto (S)

02:00 hs The Dirty Playerz (S)

03:00 hs Dj Nano (Y)

04:00 hs Subshock & Evangelos (S)

05:00 hs Gomad & Monster (S)

06:00 hs Project Myself (S)

Domingo 20 (Lunes 21) Mayo: Paul Van Dyk Pres. VONYC Sessions

Lunes 21 Mayo 2018: Akku Pres Play Trance Made In Spain Vol 2

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs Akku (S)

Akku – Trance Made In Spain Vol. 2

#Playtrance #MaximaInsessions #MaximaFM

01 Ben Shift – Isla Dorada [MD Records]

02 Acues – Unity (Original Mix) [Ultima Audio]

03 Elitist – Singapore (Original Mix) [Sorcery Records]

04 Serenade – Aura (Original Mix) [Ligaya Recordings]

05 Dimension – Origami (Original Mix) [Flashover]

06 DJ TOista – Mi Seen (DJ Geri Remix) [Sorcery Records]

07 Rodas – Tears From The Past (DJ Geri Vocal Remix) [Diper Records]

08 PG2 – Forum Of Love (DJ Danjo & R. Styles Remix) [Trance Corporation Recordings]

09 Ivan G.M – Ainara (Arman Bas Remix) [Price Trance]

10 Jordi Roure – Space Flight 48 (Ellez Ria Remix) [Pulsar Recordings]

11 Fisical Project & Ryan K – Escape The Abuse (Original Mix) [Abora Recordings]

12 GHG – Kawokami (Original Mix) [Digital Euphoria Recordings]

13 FORCES – The Awakening [TranceMission]

14 Bigtopo & Omar Diaz – Exoplanets (Original Mix) [IHU Records]

15 Bigtopo & Omar Diaz and Amelie Mae – Waking Up To Without You [Amsterdam Trance Records]

16 Akku – ID (Original Mix) [CD-R]

17 Mike Sanders – Palma (Original Mix) [Afterdark]

18 Michael Kaelios – Out Of Control (Original Mix) [Discover Records]

19 Acues – Toy Song (Eryon Stocker Remix) [TFB Records]

20 Andres Sanchez – Ganymede (Original Mix) [Blue Soho]

21 Michael Kaelios – Out Of Sight [Afterdark]

22 Akku – ID (ID Remix) [Defcon Recordings]

23 Arman Bas vs FORCES – Alliance (Original Mix) [Blue Soho]

24 Dreamy & Akku – Nefelibata (Club Edit) [Always Alive]

25 Andre Visior & Mike Sanders – Oceandrive [Digital Society]

26 Akku – Healing Wounds(Original Mix) [Discover Digital]

27 Arman Bas – I See Your Face (Akku Remix) [N-Tranz Records]