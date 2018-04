Nicki Minaj, y su nueva música, protagonista en Funk & Show

Cada semana repasamos el mejor sonido negro en FUNK & SHOW, con Jesús Sánchez, exclusivo para Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción “a la carta”). Esta semana disfrutaremos de lo nuevo de Nicki Minaj entre otros artistas que puedes consultar a continuación.



Dale al play... ¡sumérgete! Si tienes ganas de más aquí tienes una recopilación con todos los programas.

Nicki Minaj - Barbie Tingz

Nicki Minaj - Chun-Li (Music Video)



Young Thug - Anybody (ft. Nicki Minaj) [Official Sign Video]

Tylet The Creator- Brib it back Remix

Janelle Monáe – I Like That

Cardi B - Drip feat. Migos

Ramriddlz - I Knew

Big Tymers - "DESIIGNER CASKETS"