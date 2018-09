Nicki Minaj, Chris Brown o Janet Jackson protagonistas en Funk & Show

Una semana más Jesús Sánchez nos sorprende durante una hora con las novedades del mejor sonido negro. Déjate llevar, ¡sumérgete!



Apunta en la agenda, los viernes tienes una cita con un nuevo FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). A continuación tienes un avance de lo que podrás escuchar en el programa de hoy. ¡Feliz fin de semana!

NEF THE PHARAOH - 86 (Feat. Cuban Doll & ALLBLACK)

Chris Brown Feat. DJ Khaled - Had To Do It

Wil-Robe - Fascination (feat. CashFlow Harlem & Trinity)

Janet Jackson x Daddy Yankee - Made For Now



Young Thug & Elton John - Rocket Man

Wale - IWIMME (Remix)

KYLE - Playinwitme feat. Kehlani



Bas - Tribe with J.Cole



24hrs - Dont Mess (Ft. YG)

Tory Lanez, Bryson Tiller – Keep In Touch

Nicki Minaj - Barbie Dreams