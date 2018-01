Maxima 51 Chart: Nº1 Armin Van Buuren Sunny Days

¡Hola Family Chart! Máximo, Nº1 Armin Van Buuren Ft Josh Cumbee Sunny Days (Maxima FM Puro Dance Vol.2), ¡Congrats!. Muchas gracias por estar ahí y participar cada día con tus votos, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Muchas gracias, feliz semana, nos encontramos el próximo sábado páhar@s, y durante la week os espero, cada tarde, en Maxima 51 VIP, ¡Abrazos XXL Páhar@s!

Entrada en lista: Galantis & Throttle - Tell Me You Love Me

Los más votados, Top 10:

#N01 Armin Van Buuren Ft. Josh Cumbee

Sunny Days. MaximaFMPuroDanceVol2

#N02 Don Diablo Ft. Holly Winter - Don´t let go.

#N03 NERVO & Danny Ávila Ft. Reverie - Loco.

#N04 Bob Sinclar Ft. Akon

Till the sun rise up. MaximaFMPuroDance

#N05 Game Of Thrones (KSHMR & The Golden Army Remix).

#N06 Marshmello ft. Khalid - Silence

(Tiësto’s Big Room Remix). MaximaFMPuroDance

#N07 Alan Walker - The Spectre. MaximaFMPuroDance

#N08 DJ Snake, Lauv - A Different Way (Denis First rmx).

#N09 Jose Am, Tom Boxer Ft. Emmaly

Brown - Spaceship MaximaFMPuroDance

#N10 Martin Garrix - Pizza.