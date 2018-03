Maxima 51 Chart: Nº1 Dreamer Axwell Ingrosso

Nº1 Dreamer Axwell /\ Ingrosso Ft. Trevor Guthrie. ¡Congratulations!. Hola Family Chart, muchas gracias por estar ahí y participar cada día con tus votos, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Feliz semana, nos encontramos el próximo sábado páhar@s, y de lunes a viernes os espero, cada tarde, en Maxima 51 VIP, ¡Abrazos XXL!

Entradas en lista:

Fatboy Slim - Right Here, Right Now (CamelPhat Remix)

Sigala Ft. Paloma Faith - Lullaby

Top 10 Maxima 51 Chart:

#N02 Martin Garrix vs Matisse & Sadko - Forever.

#N03 Lost Frequencies & Zonderling - Crazy.

#N04 Martin Garrix & David Guetta - So Far Away (feat. Jamie Scott & Romy Dya) (Nicky Romero Remix)

#N05 Oliver Heldens - What The Funk ft. Danny Shah.

#N06 R3HAB & KSHMR - Islands.

#N07 DubVision & Afrojack - New Memories.

#N08 MK - 17

#N09 Tiësto ft. Aloe Blacc & Stargate - Carry You Home.

#N10 Dimitri Vegas & Like Mike vs W&W - Crowd control.