Dimitri Vegas & Like Mike, Brennan Heart, Gouryella, Joris Voorn B2B Kölsch, Vitalic, Amelie Lens, Blackgate, Rebekah… fueron los últimos confirmados hace unas semanas para A Summer Story, el primer festival del verano. Hoy suenan los nombres de Oro Viejo by DJ Nano, con su set de música remember, el alemán Loco Dice, los israelíes Vini Vici, el francés Michael Calfan, The Martinez Brothers, Recondite, Julien Leik, Delaporte… entre otro como Kryder y Tom Star que regresan un año más.

A Summer Story 2018 se consolida con un gran cartel

Los primeros confirmados fueron Axwell ^Ingrosso y tras ellos también llegaron Armin van Buuren, Maceo Plex, Sunnery James & Ryan Marciano o Surgeon & Lady Starlight.

Después de la impresionante edición de A Summer Story del pasado año, un año más MaximaFM será la emisora oficial del primer festival del verano en Madrid.

A Summer Story 2018 se celebrará los días 22 y 23 de junio en la Ciudad del Rock de Madrid (Arganda del Rey) y, entre otras muchas novedades, contará con zona de acampada. Sus últimos abonos a 50€ hasta el próximo 8 de marzo.