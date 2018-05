Música, arte y naturaleza. Así será Paraíso, el nuevo festival de Madrid

A principios del mes de junio, concretamente los días 8 y 9, llegará a Madrid un nueva forma de vivir la mejor música electrónica y otras artes: Paraíso. La cita será en el campus de la Universidad Complutense de Madrid. Paraíso parte del amor por la música, la pasión por compartirla y el compromiso por ofrecer un modelo de festival sostenible, cómodo y sin aglomeraciones. Todo esto dará como resultado una experiencia multisensorial bajo este nuevo concepto.

Una excelente programación musical dentro de un espacio dotado de tres escenarios, instalaciones artísticas, zonas de confort, un territorio de gastronomía saludable o área gaming. ¿Crees que es suficiente? Ya te adelantamos que no. Si eres de los que siempre busca más, no puedes pasar por alto tu visita a J&B Innobar, una iniciativa de la mano de J&B para que el público asistente encuentre nuevas formas de experimentar con sus propuestas. No te puedes perder las perlas de varios sabores ya que son las principales innovaciones que podrás saborear en el festival.

“Paraíso se estrenará con un cuidado cartel compuesto por artistas que exploran los nuevos territorios de la electrónica y su confluencia con otros géneros y expresiones artísticas”, aseguran desde la organización, encabezada por Jose Morán, cofundador y codirector del conocido festival de Benicassim, FIB, hasta 2009.

La primera edición de Paraíso llega con un aforo limitado y una iniciativa sin precedentes: asistir a Paraíso 2018 te dará la prioridad para acceder a las futuras ediciones.

38 bandas y DJs en dos jornadas

Artistas visionarios, de diversas procedencias, que encuentran su lugar en diferentes territorios de la electrónica y su confluencia con otros géneros y expresiones artísticas. Treinta y ocho bandas y Djs darán rienda suelta a su faceta artística delante de las 15.000 personas diarias (aforo máximo) que pasarán por Paraíso.

Viernes, 8 de junio

Apparat DJ Set, Awwz, Black Coffee, Danny L Harle, DJ Tennis, GusGus, Hot Chip Megamix, HVOB, Jamie Tiller, Kelly Lee Owens, Kiasmos, Larry Herad aka Mr. Fingers, Rodriguez Jr. & Liset Alea Sahalé, Tako, Tornado Wallace y Yaeji.

Sábado, 9 de junio

Acid Pauli, Cumhur Jay, Damian Lazarus & The Ancient Moons, Dekmantel Soundsystem, Delaporte, El Búho, Floating Points Solo live, Gerd Janson, Guy Gerber, Henry Saiz & Band, Hunee, Ibeyi, Kalabrese, Lovebirds, Mateo Kingman, Palms Trax, Petit Biscuit, Róisín Murphy, Tom Trago, Tune-Yards y Yanik Park.

Para que no te pierdas entre tanto artista, aquí te destacamos una selección de los que sin duda, y por nuestra experiencia, te harán disfrutar con la mejor electrónica:

Black Coffee

Ha conseguido llevar la tradición musical de su país a la máxima expresión de la escena internacional con un singular universo sonoro, que destaca por su elegancia soulful y un cálido groove. Una cosa debes tener clara, con Black Coffee no podrás resistirte a bailar.

Henry Saiz & Band

El sonido de Henry es único, no hay otro igual. Sin poder ser encasillado, combina el arte y la música (electrónica pura, house y techno) con sus presentaciones en directo.

Guy Gerber

Joy Division y My Bloody Valentine han sido sus influencias, las que todavía están presentes en su música. Con hipnóticas actuaciones en vivo es capaz de fusionar la melancolía con la euforia sin esfuerzo, a medio camino entre el house y un magnético swing. Sus actuaciones nunca son iguales superando las expectativas del oyente Cuando pincha, es conocido por sus sets capaces de desbaratar las expectativas del oyente.

Damian Lazarus & The Ancient Moons

Parte como una colaboración entre artistas y productores de disciplinas diferentes. Todo un acercamiento desde distintas ópticas que se consolida en un sonido groove. Tracks y estados de ánimo que evocan a la felicidad contante en sesión.



DJ Tennis



Con solo decir que es uno de los mayores coleccionistas de vinilo de Italia te puedes hacer una idea de la calidad que se encuentra bajo el seudónimo de DJ Tennis. Además, como dato, no sólo es DJ y productor, sino que es fundador y director de un sello discográfico, chef, antiguo promotor, tour manager y programador informático. No siempre ha estado ligado a la música electrónica lo que le da una increíble versatilidad en sus shows, un híbrido entre ritmos enérgicos y fuertes beats.



GusGus

Parte de las últimas confirmaciones para el festival madrileño, sirven como broche de oro para cerrar el cartel. Este año los islandeses han conseguido revivir su esencia con su álbum ‘Lies are more flexible’ (NoPaper Records). Su esencia se basa en el techno, trip-hop y house, con más de 20 años de carrera innovando.

Descubre al máximo

Estos son algunos de los artistas que no te puedes perder, al igual que tampoco puedes pasar por alto un momento para ti y tus colegas. Un paréntesis para charlar y asimilar todo lo que estás viviendo, y que mejor que hacerlo en J&B Innobar. Allí podrás experimentar las propuestas más vanguardistas, las que J&B ha preparado para ti: J&B con ginger ale, Royal Bliss y lima, J&B con sprite y hierbabuena y J&B con tónica rosa y pepino. Para gustos, los sabores… ¡Encuentra el tuyo en Paraíso con J&B!

*Este contenido ha sido elaborado por Máxima Fm en colaboración con J&B.