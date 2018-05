¿Pensando en ir a Sónar Barcelona 2018? Estas son las razones para no perderte el festival

Si te encanta la música, descubrir nuevas propuestas o experimentar con los sentidos, SÓNAR Barcelona 2018 es tu festival. Del 14 al 16 de junio, Barcelona acoge la edición número 25 del evento más vanguardista del mundo. El dance, el techno, el house, el trap y otros géneros urbanos se darán cita en SÓNAR 2018, que se celebra en la Fira de Montjuïc por el día y en la Fira Gran Via de L’Hospitalet por la noche.

Fusión de estilos, variedad de djs, mezclas, sabores... Es tan solo una parte de lo que encontrarás en Sónar. Porque, cuando entres al festival, una de las visitas obligatorias será a J&B Innobar, una iniciativa de J&B a disposición del público para probar nuevas formas de experimentar con sus serves. Además podrás descubrir una botella única, exclusiva para el festival, que ha sido diseñada por la propia marca. Sin duda una de las formas más originales de disfrutar de la cita barcelonesa. Si quieres ganar una botella, permanece atento a los perfiles oficiales en Facebook e Instagram de J&B porque la marca realizará un sorteo entre los días 4 y 10 de junio, así que... ¡presta mucha atención!

Este 2018, el festival cumple 25 años y promete una edición por todo lo alto, con más de 140 actuaciones repartidas en los más de 10 escenarios resultado de la fusión de Sónar de Día y Sónar de Noche.

50 new names added to the line up for Sónar Barcelona 2018: @2manydjs, @SOPHIEMSMSMSM, @MissKittin and @KimAnnFoxman, Dabrye and more... As well as the DESPACIO soundsystem during Sónar by Day, and a closing show by @AlvaNoto and @RyuchiSakamoto at Teatre Grec! #sonar25 pic.twitter.com/xztErcqIAp

— Sónar Festival (@SonarFestival) 27 de febrero de 2018