¿Eras muy de Pont Aeri? Recordamos su ‘Flying Free’ en Maxima Reserva

Maxima Reserva y Enric Font para recuperar temas como ‘Flying Free’ de Pont Aeri. Ya sabes que los sábados y domingos durante 120 minutos repasamos la mejor música remember.

El pasado fin de semana viajamos en el tiempo conpara recuperar temas como ‘Flying Free’ de Pont Aeri. Ya sabes que los sábados y domingos durante 120 minutos repasamos la mejor música remember.

Dale al play y disfruta de esta nueva oportunidad para escuchar los dos últimos radio shows emitidos en MaximaFM

Si quieres saber el nombre de todos los temas que sonarán en ambos programas, te los desvelamos a continuación. ¡Disfruta!

Sábado 19 mayo

LUCKY TWICE – Lucky

JUANJO MARTIN & ALBERT NEVE feat. NALAYA – Don’t stop til you get enough

JOHN WESLEY – Lover why

TIM DELUXE – It just won’t do

LA LUNA – When the morning comes

DJ SAMMY - Sunlight

DOUBLE YOU – Dancing with an angel

DAVE SPOON, HARRIS & OBERNIK– Baditude

ATB – Don’t stop

RE-JOYCE – The game of love

MARK KNIGHT & FUNKAGENDA – Man with the red face

PREZIOSO feat. MARVIN – Voglio vederti danzare

ACTV – La noche

BASSHUNTER – Boten anna

SECCIÓN “MEGAMIX” SUPERVENTAS 2001 Z-100 – Arrivarriva

MASON VS PIRINCESS SUPERSTAR – Perfect exceeder

MILK INC – Promise

PAKITO – Living on video

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

JUNIOR JACK – E samba

EIFFEL 65 – Move your body

NOYZE – Stay with me

DEEPEST BLUE – Give it away

EVERMORE vs. DIRTY SOUTH – It’s too late

SOLAR SYSTEM – Close your eyes



Domingo 20 mayo

MAGIC DREAMS – The stars

HINOJOSA & ZAMBRANO – Porno

PLANET FUNK – Chase the sun

DRIFTWOOD - Freeloader

PREZIOSO feat. MARVIN – Let me stay

DAFT PUNK – One more time

GIGI D’AGOSTINO – Un giorno credi

BOB SINCLAR & RAFFAELLA CARRÁ – Far l’amore

BARCODE BROTHERS – S.m.s

PONT AERI vol.4 – Flying free

LIGHTHOUSE FAMILY – Happy (rmx)

KATE RYAN – Only if i

REFLEKT feat. DELLINE BASS – Need to feel loved (rmx)

WHIGFIELD – Think of you

SECCIÓN “MEGAMIX” PUZZLETRON 3

VERACOCHA – Carte blanche

DAVID GUETTA – Just a Little more love (rmx)

THE KILLERS – Human (Ferry Corsten rmx)

KOALA – Australia

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

TERMINAL – Poem without words

HADDAWAY – What is love (rmx)

SYLVER – Forever in love

TRANSFER - Possession

FRAGMA vs. P DADDY – Toca’s last night

SPEED LIMIT – Paradise