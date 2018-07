Puro Dance con Jose AM y Play Trance Classics en In Sessions. ¡Hola familia! Este finde tenemos Pahareo en In Sessions con Jose AM y su especial Puro Dance, en el que encontraremos una buena selección de artistas que giran de lunes a viernes a partir de las 17hs (16hs Canarias). Cerramos weekend, e iniciamos semana, con el colectivo Play Trance y otra noche de clásicos en la que te espero… ;recuerda: “Nosotr@s ponemos la Música, tú eliges el lugar”. ¡Feliz baile Family Maxima!

Viernes 13 Julio: Puro Dance con Jose AM I Parte

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsPuroDance

23:59 hs Eyes Of Providence

01:00 hs Victor Magán

02:00 hs Nils Van Zandt

03:00 hs Rubén Rider

04:00 hs Javi Reina

05:00 hs Jose AM

Sábado 14 Julio: Puro Dance con Jose AM I Parte

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsPuroDance

23:59 hs Jose AM

02:00 hs Hector Ortega

03:00 hs Hektor Mass

04:00 hs Jack Mazzoni

05:00 hs MZRIN

06:00 hs Van Hoick

Lunes 16 Julio: Especial Play Trance Classics

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs Arturo Grao

03:00 hs Athium