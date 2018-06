Puro Dance con Jose AM y Play Trance en In Sessions Maxima. ¡Hola familia! Este finde tenemos Pahareo del bueno con nuestros Máxim@s en el cuarto especial que Jose AM nos trae desde Puro Dance. Dos noches en las que bailaremos, y disfrutaremos, con la selección musical, muy variada en estilos, que nos trae una parte de la Tropa Dancera que forma la Familia Maxima; y el domingo, madrugada del lunes, nuestr@s amig@s del colectivo Play Trance . Recuerda: “Nosotr@s ponemos la Música, tú eliges el lugar”. ¡Feliz baile!

Viernes 15 Junio: Puro Dance con Jose AM I Parte

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsPuroDanceByJoseAM

23:59 hs Jose AM

01:00 hs Abel García

02:00 hs Delta Dj

03:00 hs Dj Ambler

04:00 hs Mario Williams

05:00 hs Dj Miss S

06:00 hs Dj Pit

Sábado 16 Junio 2018: Puro Dance con Jose AM II Parte

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsPuroDanceByJoseAM

23:59 hs Jose AM

01:00 hs D3NNIS

02:00 hs Hollenx & Dj Gregori

03:00 hs VGAVAM & DACIMA

04:00 hs Charlie Marín

05:00 hs Veltone

06:00 hs Finty & Sawleg

Domingo 17 Junio: Paul Van Dyk Pres. VONYC Sessions

De 23:59 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Lunes 18 Junio: In Sessions Play Trance

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs Dj Pillow

03:00 hs Mike Way