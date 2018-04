Puro Dance, Ego, y Play Trance en In Sessions. ¡Hola familia! Este finde los oyentes de Maxima FM en la cabina de In Sessions de la mano de Puro Dance y Jose AM. El sábado os traemos a nuevos amigos, desde Italia Ego. Y el domingo, para cerrar y abrir semana, “La Tropa Dancera” de Play Trance. Recuerda: “Nosotr@s ponemos la música, tú eliges el lugar”. ¡Gracias por estar ahí y disfrutar con las sesiones de cada weekend!

Viernes 13 Abril: Jose AM Pres. Puro Dance

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsPuroDanceByJoseAM

23:59 hs Jose AM

01:00 hs Dj Mikel

02:00 hs KyrSoul

03:00 hs Pastorious

04:00 hs Hydra

05:00 hs Jhonny Garcia

06:00 hs David Diaz

Sábado 14 Abril: Especial Ego (Italy) Night

De 23:59 hs a 07:00 hs (1h. menos en Canarias)

Ego Twitter / Ego Facebook / Ego Soundcloud

#InSessionsEgoNight

23:59 hs Vijay & Sofia

01:00 hs Hiisak

02:00 hs Uplink

03:00 hs Luca Testa

04:00 hs Usai

05:00 hs Marco Pintavalle

06:00 hs Stereomode

Domingo 15 Abril: Paul Van Dyk VONYC Sessions

De 23:59 hs a 02:00 hs (1h. menos en Canarias)

Lunes 16 Abril: Especial Play Trance

De 02:00 hs a 04:00 hs (1h. menos en Canarias)

#InSessionsMaximaPlayTrance

02:00 hs Gonzalo Bam

03:00 hs Dj XBoy