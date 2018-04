Ramsés López sobre su nuevo tema: “Invita a pasárselo bien, no quiero que nadie se venga abajo”

El dj de Maxima Ramsés López estrena este 25 de abril Turn it up. Se trata de su primera canción en solitario, después de haber lanzado varios trallazos junto a Jose Manuel Duro. Las voces que faltan en Turn it up se suplen con la caña que le imprime Ramsés al tema. Se trata de un track que ha creado con un objetivo claro: hacernos bailar hasta el amanecer. El programa de Arturo Grao, Máxima 51 Vip, estrenará el tema en exclusiva este miércoles 25 de abril.

Hablamos con su artífice para tener todas las claves de Turn it up y acercarte un poco más al nuevo proyecto musical de El Faraón.

Pregunta: Turn It Up es tu primer tema en solitario, ¿cuándo concebiste esta canción y desde cuando llevas trabajando en ella?

Respuesta: Sí, es mi primer trabajo en solitario, con la incertidumbre que eso conlleva. La idea surgió a finales del pasado año allá por octubre/noviembre. Acabé la temporada de festivales y pensé que era el momento de tener un track un poco más bailable en pista. No tenía prisa por sacarlo, pero tenía claro que en 2018 necesitaba tener algo nuevo para mi y que a la vez me divirtiera pinchándolo en cabina.

Quería un sonido que invitara a pasárselo bien, no quiero que nadie se “venga abajo”

P: El tema no deja lugar a aliento, es muy muy cañero. ¿Qué tenías en la cabeza cuando te nació la canción?

R: Pues se me pasaba por la cabeza poder pinchar mi propio tema para miles de personas, sin que fuera necesariamente una remezcla de una versión original. Hasta ahora todas las canciones que habíamos sacado Jose Manuel Duro y yo, algunas junto a la cantante Estela Martin, contenían una gran parte vocal, con un estilo más soft, pero no estaban tan enfocadas a la pista de baile. De ahí surgió la idea, un trabajo que pueda sonar en cualquier radio dance del mundo, pero a la vez pincharla en un festival, sin que se quede muy abajo.

P: ¿Algún artista que te haya influido especialmente para concebir esta canción?

R: Uf, han sido varios… sobre todo artistas de la escena electrónica internacional que he incluido en todas mis actuaciones desde que comencé en las cabinas, allá por 2008. Soy muy fan de: Hardwell, Nicky Romero, Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto, Axwell, Ingrosso, Steve Angello (por separado y como Swedish House Mafia), Bingo Players, Martin Garrix, Alesso o David Guetta. Así a primeras se me ocurren estos productores, pero seguro que hay muchos más que he pinchado y que, con sus melodías y drops, me han influenciado.

No descarto sacar más adelante una versión cantada

P: A diferencia de tus temas con Duro, en tu primera canción en solitario prescindes de la voz. ¿Por qué?

R: Pues barajé la posibilidad de adaptar una parte vocal al track. Probé varias opciones, pero esto hacía que la idea principal de la que te hablaba se abandonara. Quiero que cuando alguien escuche la canción sepa que es un sonido que invita a pasárselo bien, no quiero que nadie se “venga abajo” en ningún tramo de la canción. No descarto sacar más adelante una versión cantada, aunque de momento no está en mis planes. Primero quiero probar cómo funciona la instrumental. Esto es algo que ya hicieron productores como Alesso y Sebastian Ingrosso, que primero lanzaron Calling y posteriormente Calling Lose My Mind o Avicii que inicialmente antes de que llegara Seek Bromance lanzó Bromance.

P: ¿Hay una idea o un discurso detrás de la canción? ¿Tiene esta idea que ver con el título? La titulas ‘Turn it up’, algo así como ‘Súbelo’. ¿Por qué?

R: Claro, de inicio a fin, y se resume en un subidón. ¿A quién no le ha pasado que está escuchando la radio, suena su canción favorita, y la sube? O estás de fiesta con tus colegas y dices: “¡qué subidón de tema!” “¡qué bien me lo estoy pasando!” Ese es el papel principal que pretendo que juegue Turn It Up. Un tema que subes, o te hace subir, cuando lo escuches en el lugar que sea.

P: Imagino que antes de lanzar la canción, la has enseñado a tu entorno cercano. ¿Quiénes son las primera personas que la han escuchado y qué feedback has recibido?

R: Jajajaja sí, así es. Y quizás es el momento más embarazoso para mi. No se si quizás será porque soy vergonzoso, pero me cuesta enseñar en lo que estoy trabajando. De hecho Turn It Up tenía otra versión totalmente diferente, con una melodía más marcada, y se la enseñé a mis amigos y familia. Cada uno me decía una cosa diferente sobre las versiones y ya no sabía qué hacer. ¿Sabes con que versión me quedé? Con la primera que no es otra que la que ha salido a la luz. Oye lo mismo algún día saco la otra como algo especial jejeje.

El momento en que enseño mi canción por primera vez es el más embarazoso para mi

P: Tendrás ya ganas de lanzarla y compartirla con tu público… ¿Cómo crees que la va a acoger la gente?

R: Esta es otra de las cosas que generan un poco de incertidumbre. En la radio y en la mayoría de mis sesiones, aunque no en todas, he pinchado mucha música Big Room, EDM, comercial, más cañera… y no creo que a nadie le pille por sorpresa. Si que es cierto que más de uno pensará al principio: “¿y este tema cuál es?” pero no creo que desentone más allá que por el efecto novedad. El que me escucha en la radio o viene a verme a una discoteca, club, festival… sabe cuál es mi estilo. Espero de corazón, y sin que suene pretencioso, que la acogida sea buena y ayude a pasárnoslo bien cuando lo escuchemos por la radio o en sesión. Digo pasárnoslo porque… ¡yo me lo quiero pasar con el público pinchándolo! Ver la reacción de la gente es algo que me flipa desde que comencé en esto. Lo que más cuido en mis sesiones es la reacción del público de inicio a fin. Si no nos lo estamos pasando bien… ¡apaga y vámonos! jajaja

P: También la pincharás en tus sesiones, pero, ¿en qué otras sesiones o discotecas te gustaría que sonara tu tema?

R: Pues mira es curioso, el otro día estuve charlando con el Dj y productor Valentino Khan y me dijo algo muy representativo, que en España nos lo aplicamos muy poco: “Mi tema Deep Down Low triunfó porque mis amigos lo apoyaron”. A mi con que lo apoyen mis amigos y seguidores en sus sesiones, porque realmente les haya gustado, hará que esté satisfecho al cien por cien por el resultado.

P: La portada del single es sencilla pero efectiva. ¿Es un diseño tuyo?

R: Sobre la portada plasmé unas ideas. No soy diseñador, pero me basé en algo que hice un mes antes en mis redes: trocear “TURN” “IT” “UP” e ir subiendo teasers tanto del título como de la estructura del track. Por supuesto la portada tenía que contener el título, pero no solo escrito, sino de forma visual. Por ello se puede ver una imagen que define lo que vas a encontrar en esta canción: gente “dándolo todo”. El color, tenía que ser blanco y negro, acorde con mi nuevo logotipo de artista “Ramsés López – El Faraón”, que por cierto lo he renovado por completo para esta nueva temporada de verano, junto al lanzamiento del single. Este también tiene dos versiones solo, en blanco y en negro.

P: Revisando tu trayectoria musical, lanzas un tema por año (más o menos). Si te propusieran seguir creando temas y/o producir para otros artistas… ¿Qué dirías?

R: Pues si te soy sincero me gustaría sacar mucha más música de la que saco. Hay seguidores que me han pedido más canciones al año o productores que me han propuesto que trabajemos juntos. El problema fundamental es el tiempo. Mi forma de pensar es hacer pocas cosas y bien, sin descuidar el resto. Tener muchos frentes abiertos puede hacer que descuides otros y eso es algo que no va conmigo. Con esto no solo me refiero a la parte musical, como sabes mi trabajo principal es la radio, del que vivo, y por el que estudié. En ella me dedico a más labores, a parte de un programa de radio fórmula a diario, los fines de semana viajo, pincho y disfruto de mi familia y amigos. De momento, para esta primavera y verano 2018, ya tenemos Turn It Up para disfrutarlo juntos.

P: Es cierto que combinas tu faceta de artista con la de dj en Máxima.FM y en bolos en las principales salas del país… ¿es más fácil para un dj profesional lanzar su propia música o a veces hay más prejuicios?

R: Personalmente, a la hora de sacar la música, no he tenido demasiados problemas con los sellos. Es cierto que al trabajar en la radio, y actuar en varias salas, tienes la suerte de conocer a mucha gente, que es de lo más bonito que te da este trabajo. Eso no quiere decir que todo vale, de hecho presentamos los temas a las discográficas y a la radio como cualquier otro productor o DJ. Creo que no es que tengamos prejuicios, pero si que nos prestan más atención al ser los preescriptores musicales de una cadena musical. Tienes que estar a la altura.

Estamos viendo un híbrido entre la música dance y los ritmos latinos

P: Con la irrupción de los ritmos latinos y urbanos en el panorama musical mundial, ¿no crees que le están comiendo terreno al EDM?

R: Comer terreno no creo, pero si opino que es una cuestión de moda a la que doy la bienvenida. Estamos viendo un híbrido entre la música dance y los ritmos latinos. De hecho la última edición de ‘Ultra Music Festival Miami’ ha sido la que más presencia ha tenido el estilo urbano desde su historia. Algo así ya sucedió con el Latin House o incluso cuando muchos éxitos del Pop-Rock sonaban en las sesiones de los DJs. Por ejemplo: Bon Jovi y su It’s my life fue uno de los temas más pinchados en las sesiones de DJs hace unos años. Imagino que algo como lo que ha hecho Steve Aoki con Daddy Yankke y Elvis Crespo es el principio, pero no serán las única colaboraciones que veremos. Hace unos meses, en una sesión de lo más underground, escuché el tema ‘Papi Chulo’ de Lorna.

P: No me puedo despedir sin preguntarte por una noticia que ha conmocionado al mundo de la electrónica: la muerte de Avicii. ¿Cómo reaccionaste cuando lo supiste?

R: Con mucha tristeza. Me pilló en la radio, antes de marcharme a disfrutar del fin de semana, y no me lo podía creer. En 2013 las redes ya especularon con esto aunque esta vez, lejos de ser una broma de muy mal gusto, se había confirmado. Es una noticia que jamás me hubiera gustado contar.

Sobre la muerte de Avicii: Es una noticia que jamás me hubiera gustado contar

P:¿Cuáles son tus temas favoritos de Avicii, con los que lo recordarás siempre?

R: Por ser los primeros que pinché de él en mi carrera de DJ: “My Feeling For You” o “Bromance”. Aunque no puedo olvidar auténticos himnos como “Levels”, “Wake Me Up”, “Hey Brother” o “I Could Be The One”, con todos esos me he divertido mucho.

¡Muchas gracias!

Un placer haber echado un ratito contigo y gracias a ti por darme la oportunidad de charlar para los seguidores de Maxima.FM. Nos escuchamos en la radio y nos vemos en las pistas de baile.