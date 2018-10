Repasamos el nuevo disco Lil Wayne, Lougotcash y HoddCelebrityy en Funk & Show

Una semana más vuelve tu cita con el mejor sonido negro en Funk & Show presentado por Jesús Sánchez. En el radioshow de hoy el nuevo disco de Lil Wayne, Lougotcash y HoddCelebrityy. Relájate y prepárate para los próximos 60 minutos. ¡Dale al play!



Recuerda que cada miércoles tienes una cita con una nueva edición de FUNK & SHOW, exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si quieres escuchar otros programas anteriores de Funk & Show puedes hacerlo aquí.

Destacamos:

T.I. - The Weekend Ft. Young Thug

India Arie - That Magic

Lil Duval - Smile B***h ft. Snoop Dogg, Ball Greezy

Lil Wayne - Tha Carter V Album

Lil Wayne - Start This Shit Off Right (Feat. Ashanti & Manny Fresh) [Tha Carter V] Lougotcash - EX's (Louniversal)

Lougotcash - Thing For You (Louniversal)

HoodCelebrityy - Inna Real Life



G-Eazy - Endless Summer Freestyle ft. YG