Safri Duo tiunfaba en 2001, hoy regresa a Maxima Reserva

El fin de semana viajamos en el tiempo con Maxima Reserva y Enric Font, que nos trae toda la música remember que ha creado historia. ¿Quién no recuerda a Safri Duo? Pues podrás escuchar a esta formación en el programa del sábado.

¡Dale al play! Prepárate para disfrutar de los dos últimos radio shows emitidos en la emisora dance líder del país, MaximaFM (sábados y domingos de 15 a 17h, una hora antes en Canarias).

Además te desvelamos el nombre de todos los temas que sonaron para que te los apuntes. ¿Recuerdas?

Sábado 24 marzo







MOTIV8 feat. KIM MAZELLE – Searching 4 the Golden eye

MYLO vs. MIAMI SOUND MACHINE – Doctor pressure

ROBERT MILLES - Fable

PPK - Resurrection

FRENCH AFFAIR – My heart goes boom

BODYROX feat. LUCIANA – Yeah yeah (rmx)

K-VOICE feat. LA LUNA – Save me from the night

DAFT PUNK – One more time

DEE DEE - Forever

ANN LEE – Two times

GURU JOSH PROJECT – Infinity 2008

BENNY BENASSI – Ilusion

DE LA CRUZ feat. TALEESA – My love is a DJ

LIVE 2 LOVE – Spending my time

SECCIÓN “MEGAMIX” DANCE MANIA 2000 BARRY WHITE – Let the music play (rmx)

MILKINC - Sleepwalker

GROOVE COVERAGE – God is a girl

JASPER FORKS – River flows in you

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

TINA COUSINS - Pray

IKEYA ZHANG – The night

DJ SAMMY - Heaven

PHOENIX – If i ever feels better (rmx)

SAFRI DUO – Samb-adagio

PONT AERI Vol.6 – Reaching dreams

Domingo 25 marzo





VENGABOYS – Up & down

NETZWERK - Memories

GLOBAL DEEJAYS – The sound of san francisco

THICK DICK – Welcome 2 the jungle

LASGO - Alone

YOLANDA BE COOL & DCUP – We no speak americano

SYSTEM F – Out of the blue

SNAP – Rhythm is a dancer (rmx)

CASCADA - Miracle

DAVID GUETTA – Love is gone

DANCENATION – Sunshine

KATE RYAN – UR my love

ACTV – La noche

CIRC – Destroy she said

SECCIÓN “MEGAMIX” LO + DURO 4

AQUAGEN feat. ROZALLA – Everybody’s free

KYILIE MINOGUE – All the lovers (rmx)

ALCAZAR – Crying at the discoteque

ADRIMA – I can’t stop raving

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

SPANIC – Sister Golden hair

SYLVER – Turn the tide

MILK & SUGAR – Let the sunshine (rmx)

ATB – 9 PM till i come

89ers – Kingston town

RMB - Spring