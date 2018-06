Déjate llevar, y elévate, con la música de Samm Henshaw en Funk & Show

La nueva entrega de Funk & Show ya está aquí, de la mano de Jesús Sánchez. Durante una hora conecta con las novedades del mejor sonido negro, como lo nuevo de Samm Henshaw, ‘ How Does It Feel?’.

Apunta en la agenda, los miércoles tienes una cita con un nuevo FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si quieres escuchar los programas de semanas anteriores, tienes una recopilación completa aquí.

Déjate llevar, ¡sumérgete!

Jadakiss & Fiyah Marshall - Summer Love



Silk City - Only Can Get Better ft. Diplo, Mark Ronson, Daniel Merriweather



Samm Henshaw - How Does It Feel?



Jazzy Amra - You Got Me feat. Wyclef Jean & Riley



Alicai Harley - Gold



KaMillion - I Heart Banana



Anderson .Paak - Bubblin