Hoy no es un miércoles cualquiera, es San Valentín. Regala música con Funk & Show y con Jesús Sánchez, que están de vuelta con lo mejor del sonido negro y todas las novedades, entre las que destacan Snoop Dog o Calvin Harris junto a PARTYNEXTDOOR.

Si te apetece escuchar los 'radio shows' de semanas atrás, aquí tienes todos los programas anteriores de Funk & Show.



Estos son algunos de los temas elegidos para el radio show de hoy

Logic & Rag'n'Bone Man - Broken People (from Bright: The Album)

Calvin Harris - Nuh Ready Nuh Ready ft. PARTYNEXTDOOR



Fredo - Keep it Real Ft Desiigner & Dave East

Snoop Dogg- Doggytails ft. Kokane

Uncle Murda - P*ssy Like Oouuu Ft. Tory Lanez & Avaitor Keyz

Veronica Vega Ft. Lil Wayne & Jeremih - Wave

King Combs ft. Chris Brown - Love You Better



A-Trak & Falcons - Ride For Me (feat. Young Thug & 24hrs)

Tory Lanez "March 2nd"

Skizzy Mars - American Dream