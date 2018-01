Estos son los sellos de Juego de Tronos que ya circulan por Reino Unido

Los sellos de Juego de Tronos circulan por Reino Unido desde hoy y por tiempo limitado. El servicio postal, Royal Mail, ha sacado una edición de 15 sellos diferentes basados en la exitosa serie.

“Estos 15 sellos se lanzan para destacar las contribuciones británicas a la serie”, según comentan desde The Telegraph.

Diez de ellos están basados en los protagonistas de la serie y los otros cinco en los lobos huargo, el Rey de la Noche, los caminantes blancos, gigantes, los dragones Daenerys y el Trono de Hierro.

Send a raven.#GameofThrones stamps are here. Purchase yours today: https://t.co/QhBa9QteW4 pic.twitter.com/t0ddlqkVVY

— Game Of Thrones (@GameOfThrones) 23 de enero de 2018