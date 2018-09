Sensation Rise presenta el cartel completo de DJs para su festival en Madrid

En la noche de ayer, jueves 27 de septiembre, se desveló, en la madrileña sala Opium, el cartel completo del espectáculo Sensation Rise. En la fiesta presentación los asistentes íbamos vestidos de blanco. En el acto intervinieron Erik Keijer ( Director de Eventos en ID&T) y Verónica Casas (directora general en Blanco y Negro Music, promotora oficial Sensation).

Tras la presentación, pudimos disfrutar de una gran fiesta amenizada por nuestros compañeros de MaximaFM: Jose AM , Abel Ramos >< Albert Neve , además de los DJs residentes de Opium Michael K y Jesus Llanos. Otro de los platos fuertes de la velada fue Mr. White, DJ residente de Sensation, que nos ofreció una sesión espectacular y que perdurará en el recuerdo sin duda.

Sensation: Más que un festival

Sensation, nacido en Amsterdam en el año 2000 y ha viajado por más de 35 países, y llega a Madrid con un show totalmente nuevo, Sensation Rise . Un show que representa el viaje hacia la euforia final a través de un mundo deslumbrante para los sentidos.

IFEMA (Feria de Madrid) es el recinto elegido y el próximo 3 de noviembre se convertirá en el club más espectacular que jamás se haya visto en la capital. Con capacidad para más de 20.000 personas, todos los asistentes estarán unidos por la música y vestidos de blanco, código de vestimenta del festival. La espectacularidad del escenario, las actuaciones acrobáticas y los efectos de agua, de sonido y de luz son algunos de los mayores atractivos de Sensation Madrid. Las entradas para SENSATION Madrid ya están a la venta a partir de 45 euros. Consigue la tuya aquí.

MaximaFM es la emisora oficial de Sensation Rise

El famoso evento de música dance es sinónimo de diversión, elegancia, y sobretodo, buena música electrónica. Hace unos días te desvelávamos el primer DJ confirmado: Fedde le Grand. Ayer conocimos el resto de DJs, Jose AM, Stereo Coque y Whoisjody serán los encargados de abrir el festival con sus sesiones. Posteriormente tendremos, por un lado, representación nacional con los consagradísimos Abel Ramos >< Albert Neve mientras que por otro, los DJs holandeses Shermanology, Kryder y el DJ residente de Sensation, Mr. White, sabrán perfectamente cómo hacernos vibrar con sus sesiones. Por si fuera poco, Nicky Romero y W&W, que no necesitan presentación, no nos darán respiro con sus sets.

¡Estamos deseando que llegue ya el día 3 de noviembre! No dejes de visitar Maxima.FM, te iremos contando todos los detalles de esta cita única en Madrid.