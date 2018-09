Shadow of the Tomb Raider: El regreso de Lara Croft

Lara Croft, la heroína más famosa de los videojuegos y el cine, está de vuelta. La nueva entrega de la popular saga Tomb Raider se ha convertido en lo más esperado para el final de este verano y principio del otoño, haciendo que la vuelta al curso escolar esté siendo menos pesada. Está disponible para Xbox One, incluyendo Xbox One X, el sistema PlayStation 4 y PC.

Shadow of the Tomb Raider ha sido de nuevo desarrollado por Square Enix y cierra la trilogía. Si te gustaron los anteriores (disponibles en Playstation 4, Xbox One, Xbox One X y PC) este no te defraudará. La última entrega de la célebre serie de videojuegos, Rise of the Tomb Raider, recibió más de 100 nominaciones y premios, siendo uno de los juegos mejor valorados.

Shadow of the Tomb Raider: La evolución de Lara Croft

El primer Tomb Raider veía la luz en 1996 en los sistemas de entretenimiento: Playstation (PSX), Sega Saturn, N-Gage o PC. Durante más de 20 años, la protagonista ha sufrido diversos cambios hasta que en 2013, momento en el cuál tomó las riendas del desarrollo Square Enix, la saga sufrió un reinicio mostrando a Lara mucho más joven y con nuevas historias que contar.

Tomb Raider ha vendido más de 67 millones de unidades en todo el mundo y su protagonista ha sido llevaba a la gran pantalla, encarnada por Angelina Jolie o Alicia Vikander. El último film se lanzó en marzo de este año. Si eres fan de las aventuras y/o de Tomb Raider, echa un vistazo a Shadow of the Tomb Raider.