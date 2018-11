Shermanology en la cabina de Maxima 51 VIP. Hola familia, este viernes contamos con su set exclusivo desde Yourban Music y Blanco & Negro Music. ¡ Os esperamos !

Su nuevo tema ‘Weirdo’, es un himno que se mueve entre el trap y la electrónica para todos aquellos a los que les gusta pavonearse sin complejos. Después del éxito de Whistleblower, los hermanos neerlandeses dejan claro que no les falta de nada, ellos son distintos al resto y no les gusta seguir las modas. Tal vez, por eso la gente acabe pensando que son unos ‘weirdos’. El rap de Dorothy y Andy se funde con una base que se alimenta de una simple percusión y dos notas de teclado con un efecto industrial que acaban transportando la canción a otro nivel.

El vídeo que acompaña este single muestra el show que montan los integrantes del dúo junto a unos bailarines enmascarados que seducen a la cámara con movimientos excéntricos y le acaban de dar ese toque ‘weirdo’ a la canción.

Shermanology – Weirdo

Shermanology es un grupo de R&B/electronic pop formado por dos hermanos neerlandeses de descendencia caribeña y conocidos por su trabajo como letristas para Avicii, Afrojack, Sting, Martin Garrix y Pep & Rash. Su extenso recorrido en la industria les ha dado reconocimiento por los más grandes; su música suena en los set-lists de The Chainsmokers, Don Diablo, Oliver Heldens y Tiësto, entre otros. Entre el dance y el hip hop, Andy y Dorothy Sherman se mueven con soltura entre una serie de estilos y géneros que le dan un toque único a su música.

Maxima 51 VIP Sessions – tracklist

01. Dennis Quin & Shermanology- Move out of my way

02. Wheats- Kassia

03. Format B, DJ PP- in my house

04. Fisher Loosing itDun D- Steelo G

05. Cazztek- We came to get funky

06. Laidback luke & Ale Mora ft Shermanology- Milkshakeç

07. Chicken soup- Habstrakt & Skrillex

08. Hot drums- Joyrryde

09. Tunnel vision- Don diablo

10. Renegade - eats everything

11. Fransisco Allendes- Radiator Springs

12. Fargo Vs Camelphat (Shermanology edit)

13. Balloon Party- billy Kenny , Amine Edge & Danceç

14. mind control- Chris Lorenzo, Taiki Nulight

15. Tony Romera & Delayers- Get down

16. Andy Sherman- Swagga like us

17. Jay Robinson- The ripper

18. Loose your mind vs Ripper (Sherm edit)

19. Cant stop me vs Jauz (Sherm edit)

20. Agen-wida Joyryde &Skrillex

21. Blackout- Firebeats & chocolate puma

22. Mr Belt & Wezol & Shermanology- Hide & Seek

23. Rythem Stick –Ronko

24. Keep it coming- Stef da campo & Aevion

25. Andy Sherman- Don dadda