Si ya bailaste el reto de ‘In My Feelings Challenge’ prepárate para el ‘Skibidi Challenge’

A principios de octubre, concretamente el día 5, veía la luz el videoclip de ‘Skibidi’ que ya ha acumulado más de 25 millones de visitas. Para los que no lo conozcan, este nuevo reto llamado ‘Skibidi Challenge’, lanza una sencilla propuesta: bailar la danza del Skibidi, grabarnos un vídeo con su música de fondo y subirlo a las redes sociales con la etiqueta #SkibidiChallenge. Esto que no es nuevo, ya sucedió con la canción de Drake, ‘In My Feelings de Drake‘, el desafío del Harlem Shake o el mismísimo Mannequin Challenge, no ha tardado en hacerse viral en otros países. Por supuesto creemos que llegará a España en cuestión de… ¿días? ¿horas? ¿minutos?

¿Cómo se baila el Skibidi?

Muy sencillo, recrea los movimientos del propio vídeo: cruza y mueve los brazos, sin dejar de levantar las rodillas y los pies al ritmo de la música. Una vez lo tengas grabado súbelo a tu Instagram, Facebook o Youtube, sin olvidarte del hashtag #SkibidiChallenge, y prepárate a marcar tendencia.