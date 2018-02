Skrillex podría protagonizar esta película de Disney

Skrillex es uno de los DJs más reconocidos del mundo por su particular música, estilo e imagen. Quizá este puede ser el motivo por el que Disney podría tener en mente al americano para una nueva producción cinematográfica.

En el año 2012 la compañía contó con él en una de sus películas llamada “Wreck-It Ralph”. El DJ, productor, músico y cantante protagonizó un cameo que dura apenas unos segundos, además de producir un tema llamado ‘Bug Hunt‘ para la película.

Esta semana, tras un tuit desde la cuenta oficial de la propia Disney, han saltado todas las alarmas. Parece ser que Skrillex volverá a la secuela de Wreck-It Ralph, aunque se desconoce su papel dentro de esta. Os seguiremos informando.

.@Skrillex was the perfect artist to bring his sound to the frenetic world of Hero’s Duty – it was awesome to get the chance to work with him! #RalphWithRich pic.twitter.com/8LGPen8vOA

— Disney Animation (@DisneyAnimation) 24 de febrero de 2018