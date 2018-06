La música de Kanye West y Snoop Dogg en Funk & Show

El primer Funk & Show del mes de junio ya está aquí, de la mano de Jesús Sánchez, que nos sorprende durante una hora con las novedades del mejor sonido negro. Déjate llevar, ¡sumérgete!



Apunta en la agenda, los miércoles tienes una cita con un nuevo FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si quieres escuchar los programas de semanas anteriores, tienes una recopilación completa aquí.

Snoop Dogg & Dave East "Cripn 4 Life"



Kanye West & Young Thug - Wouldn t Leave Feat. Big Sean

Kanye West - Yikes

Lil Yachty - GO! (REMIX) - From Teen Titans Go! To The Movies Soundtrack

A$AP Ferg - Harlem Anthem from The Uncle Drew Motion Picture Soundtrack

Big Freedia - 3rd Ward Bounce feat. Erica Falls

Big Freedia - Karaoke feat. Lizzo

Pleasure P & Black Saint Feat. Flo Rida - Could you love me? Pt. 2



BTS - Mic Drop (Feat. Desiigner) (Steve Aoki Remix)

J Hus - Dark Vader

Joe Moses - 16s