Snoop Dogg, Migos o Drake esta semana en Funk & Show

Cada semana repasamos en 60 minutos el mejor sonido negro en FUNK & SHOW, con Jesús Sánchez, exclusivo para Maxima.FM, APP para tu smartphone e iTunes (dentro de la opción “a la carta”). Si eres fan de Snoop Dog, Migos o Drake no te pierdas el radio show de hoy.



Dale al play y... ¡sumérgete! Si tienes ganas de más aquí tienes una recopilación con todos los programas.

En el programa hoy sonará la música de:

Migos - Walk It Talk It ft. Drake



Rich The Kid - Plug Walk



Ncredible Gang - Only You ft. Nick Cannon, Fat Joe, DJ Luke Nasty



T-Pain - "Booty" ft. Young Cash



N.E.R.D & Rihanna - Lemon ft. Drake REMIX

Snoop Dogg - Always Got Something to Say

A Boogie Wit Da Hoodie - Right Moves

KYLE - Playinwitme feat. Kehlani

FLASHBACKS:

Ice Cube - Check Yo Self



LL Cool J - Llovely Day