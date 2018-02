Sólo ella es capaz de decirle ‘No’ a Sean Paul y David Guetta

La historia de la música está llena de ejemplos de artistas que dijeron ‘No’ a una canción que después acabó convertido en un fenómeno musical a nivel mundial pero sólo una artista como ella sería capaz de decirle ‘No’ a un nombre tan relevante como David Guetta en su colaboración con Sean Paul.

La historia de la música algún día desvelará la verdadera historia detrás de este baile de nombres en la voz femenina de una canción que está teniendo una acogida extraordinaria.

‘Mad Love’ by Sean Paul, David Guetta and Becky G is dropping this Friday🔥🔥🔥🔥

This song was reportedly originally supposed to have Shakira but was replaced by Becky! pic.twitter.com/COPFCZbK6k

— Music News Facts (@musicnewsfact) 13 de febrero de 2018