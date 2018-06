Solomun, Tale Of Us o Dixon llegan a la actualización del videojuego Grand Theft Auto Online

La parte Online del videojuego Grand Theft Auto V (GTA V), contará con una actualización muy especial para los amantes de la vida nocturna en la ciudad ficticia de ‘Los Santos’. Gracias a los esfuerzos de un empresario bastante conocido, bien conectado y bastante sólido a nivel financiero, el ambiente de los clubes más underground saltará por los aires en el mes julio.

Solomun, Tale Of Us, Dixon y The Black Madonna marcarán el ritmo

Las residencias en los distintos clubes nocturnos han sido toda una sorpresa. Así las sesiones de Solomun, Tale Of Us, Dixon y The Black Madonna tomarán forma en los clubes y los almacenes para bailar durante toda la noche y hasta bien entrada la mañana.

El jugador podrá asociarse, montar negocios y ayudar a los DJs a lucirse con sus mejores sesiones. Podremos desde dirigir el club, hasta seleccionar el personal y la promoción. Cuanto más famosa se haga tu discoteca, más rápida se llenará la caja fuerte de este.

Según Rockstar, responsable del videojuego, próximamente darán más detalles, incluida la forma de acceder a la lista de invitados y de conseguir recompensas exclusivas… Os dejamos el trailer, con muy buena pinta. GTA V está disponible desde hace tiempo para Playstation 4, Xbox One y PC, habiendo vendido más de 90 millones de copias.