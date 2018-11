¿De puente? Te traemos el mejor sonido negro en 60 minutos. ¡Escucha Funk & Show!

Si deseas que llegue el viernes para escuchar un programa nuevo de Funk & Show… ¡Aquí lo tienes! Una semana más Jesús Sánchez nos sorprende con 60 minutos repletos con las novedades de lo mejor sonido negro. Déjate llevar, ¡sumérgete!



Apunta en la agenda, los viernes tienes una cita con un nuevo FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción "a la carta"). Si quieres escuchar los radio shows de semanas anteriores aquí tienes una recopilación.

Te adelantamos algunos de los temas que podrás disfrutar en el programa de hoy:

YFN Lucci - Live That Life (feat. Rich Homie Quan & Garren)

Rapsody - Sojourner feat. J. Cole

Takeoff - Last Memory



Tinashe - The Life

NBA YoungBoy - Not Wrong Now



Ella Mai - She Don't Ft. TyDolla$ign & Boogie Black (Lean remix)



MihTy, Jeremih, Ty Dolla $ign - The Light