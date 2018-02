Sophie Francis aterriza en Maxima 51 VIP. Hola familia, es un honor presentaros a una artista con una proyección espectacular.

Durante estas semanas has podido escuchar, y disfrutar, en el VIP de su última producción ‘Hearts Of Gold’ (Spinnin Records).

A continuación, gracias a Always Management (Lia Martin), te hablamos de su “corta” pero intensa carrera. ¡Os esperamos este viernes para dar la bienvenida al finde!

Sophie Francis 01

Sophie Francis 02

Sophie Francis 03

Sophie Francis 04

Sophie Francis 05

Sophie Francis 17

Sophie Francis 16

Sophie Francis 15

Sophie Francis 14

Sophie Francis 18

Sophie Francis 20

Sophie Francis 10

Sophie Francis, 19 años. Una de los jóvenes DJs holandeses más internacionales y mejores del momento.

▪ Spotify (NL) La ha nombrado una de los artistas más influyentes con menos de 25 años. La más joven de la lista, al lado de nombres como Oliver Heldens y Martin Garrix.

▪ Billboard (US) Sophie Francis, una de las grandes promesas en la música dance! Su último single no puede ser más pegadizo.

▪ ‘Dance Smash’ (hit del momento) en 538, principal radio en Holanda. Conseguido con su single ‘Walls’. Alta rotación en muchas radios y en el recopilatorio de Sony Music “Dance Hits 2016”.

▪ Facebook ,retransmisión en directo más popular del año. Con más de 4 millones de reproducciones. Conseguido con su retransmisión actuando en Tomorrowland.

▪ Escenario Worldwide en Ultra Music Festival Miami 2017. Ultra hizo una retransmisión en directo de su set sin estar planeado. Su set fue definido por los asistentes como uno de los mejores del festival.

▪10 lanzamientos han recibido el apoyo de Tiësto, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Quintino, Blasterjaxx, Ummet Ozcan y muchos más, desde que comenzara a lanzar sus singles a principios de 2016.

▪ Sophie Francis ha conquistado el corazón de los medios de comunicación internacionales. A finales de 2016, ha sido portada de periódicos y revistas en Holanda y ha asistido a entrevistas en televisiones y radios nacionales en diferentes países. Los medios han comenzado a nombrarla: ‘The Dutch Teen Sensation’, ‘The Female Martin Garrix’ o ‘The Next Big Thing’ contando su historia.

▪ Mientras estudiaba educación secundaria, en 2016 Sophie (17) ha actuado en más de 30 festivales y top clubs en Europa. Shows en escenarios para 35.000 personas y un espontáneo set junto a Martin Garrix.

▪ Ha firmado con 'Spinnin Records' como artista prioritario en la primavera de 2017 y ha lanzado dos nuevos singles: ‘Without You’ y ‘Lovedrunk’.

▪ Graduada en el Instituto. Ha actuado en más de 100 shows durante el verano de 2017. Festivales como Tomorrowland (BE), Parookaville (DE) y Storm Festivals (CN) entre otros eventos top internacionales.

▪ 3 exitosos tours en Asia en 2017, 20 shows incluyendo top clubs Skygarden Bali, Onyx Bangkok, Colosseum Jakarta, Face Senzhen y el crucero It’s The Ship...

▪ Ha firmado autorizada por Spinnin’ con Dimitri Vegas & Like Mike. Su discográfica Smash The House lanza: Sophie Francis ft Laurell - ‘Get Over It’.

#FRANCISERS

▪Se pueden contar por miles.

▪Una comunidad online de leales y fervientes seguidores ha comenzado a crecer muy rápidamente.

▪Sophie Francis tiene más de 40 páginas de fans de muchísimos países alrededor del mundo.

▪ Ellos mismos se hacen llamar Francisers y nuevas páginas y cuentas aparecen y se unen cada mes.

Live 2017 in one minute:

Tomorrowland Friday 2017

Tomorrowland Sunday 2017

Ultra Miami 2017

Official releases: Hearts Of Gold