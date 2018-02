Conoce a Sophie Francis, la joven DJ de la que todo el mundo habla

Sophie Francis 01

Sophie Francis acaba de llegar a la lista de MaximaFM, la puedes encontrar esta semana en la casilla 51 de Maxima 51 Chart. Su tema ‘Hearts of Gold’ ha llegado a la radio dance número 1 del país como novedad y tiene todos los ingredientes para triunfar, ¿quieres conocer un poco más sobre ella?



Hace unos días en Maxima 51 VIP pudimos disfrutar de su set, ya que protagonizó la “Vip Session” de los viernes. Durante 60 minutos pudimos disfrutar de su estilo pinchando y nos dejó sorprendidos con su técnica.

¿La nueva Martin Garrix?

Esta joven DJ y productora, tiene 19 años y es holandesa. La prensa internacional se ha rendido a los pies de esta nueva artista. A finales de 2016 protagonizó la portada de varios diarios y revistas de Holanda. Las televisiones y radios del resto del mundo también han querido hacerse eco del nacimiento de esta nueva artista nombrándola como: ‘The Dutch Teen Sensation’, ‘The Female Martin Garrix’ o ‘The Next Big Thing’

Ha compaginado sus estudios con su faceta de DJ

En 2016, con 17 años, mientras estudiaba educación secundaria actuó en más de 30 festivales y diferentes clubs europeos. Sus actuaciones ante más de 35.000 personas sorprendieron a los asistentes que contó con un set junto a Martin Garrix.

Cuenta con el apoyo de 'Spinnin Records', y la primavera de 2017 fue artista prioritario lanzando dos singles: ‘Without You’ y ‘Lovedrunk’.

Ese mismo año actuó en más de 100 shows durante el verano. Festivales como Tomorrowland (BE), Parookaville (DE) y Storm Festivals (CN) entre otros eventos top internacionales incluyeron a Sophie Francis en su line up.

Por Asia celebró tres tours, con 20 shows entre los que destacan los clubs Skygarden Bali, Onyx Bangkok, Colosseum Jakarta, Face Senzhen y el crucero It’s The Ship...

Ha firmado, autorizada por Spinnin’, con Dimitri Vegas & Like Mike. Su discográfica Smash The House lanzó ‘Get Over It’.

Hearts Of Gold ya está en Maxima 51 Chart

Ahora que ya conoces un poco más de la joven promesa holandesa, pon una oreja a su último tema 'Hearts Of Gold'. Ha entrado en la lista de MaximaFM, Maxima 51 Chart, y ya puedes votar por él aquí. ¡Bienvenida Sophie!