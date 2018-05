Sophie Francis Nº1 de Maxima 51 Chart con Hearts of gold. ¡Congratulations Sophie, lo celebramos en Maxima Cospus 2018!. Hola Family Chart, muchas gracias por estar ahí y participar cada día con tus votos, ¡tú haces la lista dance más seguida del país! Feliz semana, nos encontramos el próximo sábado páhar@s, y de lunes a viernes os espero, cada tarde, en Maxima 51 VIP, ¡Abrazos XXL!

Maxima 51 Chart - Entradas: R.I.O. - Summer Eyes

Top 10 Maxima 51 Chart: Sophie Francis Nº1 'Hearts of gold'

Sophie Francis @ Maxima 51 VIP 'Sessions'

#N02 Steve Aoki, Daddy Yankee, Play N Skillz & Elvis Crespo - Azukita

#N03 David Guetta, Martin Garrix & Brooks - Like I Do.

#N04 Tiësto, Gucci Mane, Sevenn - BOOM.

#N05 Don Diablo - People Say Ft. Paije.

#N06 Jaded Ft. Ashnikko - Pancake.

#N07 Nils Van Zandt - With you.

#N08 Basada ft. Camden Cox - Good Vibes.

#N09 Danny Avila, The Vamps - Too Good to Be True (Audio) ft. Machine Gun Kelly

#N10 SHANGUY - La Louze.