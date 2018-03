Steve Aoki se suma al merengue con un tema no apto para diabéticos

Hasta los DJs más famosos del mundo han caído rendidos a los sonidos latinos. Y es que, tal y como dice el refrán: “si no puedes con tu enemigo, únete”. Vale, en este caso, esta variedad musical no es ningún tipo de amenaza para la música electrónica, más bien una aliada, sino que se lo digan a Steve Aoki.

El estadounidense se une junto al rey del sonido latino, Daddy Yankee, en un tema no apto para diabéticos. No porque se trate de una canción empalagosa y romanticona ¡Para nada! Sino porque el puertorriqueño no para de pedir azúcar durante toda la canción. De hecho el tema se llama ‘Azukita’.

El tema, lanzado el 1 de febrero de 2018, ya cuenta con más de cuatro millones de reproducciones. ¡Casi nada!

Steve y Yankee no están solos en ‘Azukita’. El cantante Elvis Crespo también se une a la fiesta de ‘Azukita’. Y como tres no aún no son multitud, los hermanos raperos, Play-N-Skillz, también están en la canción.

Si aún no la has escuchado, ¿a qué esperas para darle al play?