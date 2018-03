¡Swedish House Mafia ha vuelto! ¿Cuándo será su próxima actuación?

Mismo lugar y misma fecha para el regreso de Swedish House Mafia. Llevamos meses anunciándolo y, 5 años después, la pasada madrugada del domingo 25 de marzo al lunes 26, hizo acto de presencia en el escenario de Ultra Music Festival, con motivo de su 20 aniversario.

Estaba cantado, nos habían dejado muchas pistas y era casi imposible no pillarlas, han sido indirectas convertidas en “directas”.

I am officially a #SwedishHouseMafia fanboy, got the sweater and all, fell in love with EDM all over again today

— Afrojack (@afrojack) 26 de marzo de 2018