¿Está Swedish House Mafia de nuevo en el estudio? “Sí, se podría decir eso”, responde Ingrosso

La formación sueca Axwell ^ Ingrosso se va a tomar un descanso. Así lo ha confirmado Ingrosso en una entrevista al portal sueco Metro. Esto no hace más que confirmar que Swedish House Mafia volverá el próximo año 2019. ¿Dónde? Ahí está la cuestión. Según dijo Axwell hace unos meses durante una actuación con Ingrosso, podría ser en el Brooklyn Mirage de Nueva York, aunque basándonos que este año regresaron en el 20 aniversario del festival Ultra Miami, podría pensar que será en la celebración de su edición 2019 el punto de partida para la vuelta de Swedish House Mafia.

Además, hace unos días, su show en el festival de Reino Unido acabó con otra pista más, el logotipo de Swedish House Mafia proyectándose en las pantallas.

A continuación tienes las respuestas más interesantes que ha dado Ingrosso sobre el regreso de la formación.

¿Está Swedish House Mafia de nuevo en el estudio?

¿Por qué una vuelta después de despedirse hace sólo cinco años?

No creo que haya pasado tan poco tiempo. Axel (Axwell) y yo hicimos lo nuestro y Steve (Angello) hizo lo suyo. Ahora Axel y yo sentimos que ya hemos hecho lo nuestro durante cinco años. Tuvimos el sentimiento de que fue un gran tiempo (Swedish House Mafia) y lo extrañábamos. Además tenemos muchos fans que querían que nos volviesemos a reunir. Tenemos que hacerlo, piden vernos de nuevo, tal vez no lo harán durante toda la vida.

¿Continuará Axwell ^ Ingrosso mientras se hace Swedish House Mafia?

No, no haremos eso, lo pondremos aparcaremos. Como suelo decir, hay tres puntos, no son dos más un punto. Pero definitivamente todavía estamos haciendo nuestros trabajos de manera individual.