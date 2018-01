SZA, la nueva estrella del R&B, protagonista de Funk & Show

SZA, la nueva estrella de R&B, y Justin Timberlake son algunos de los protagonistas de Funk & Show esta semana.

Regresa Jesús Sánchez con lo mejor de la música negra incluída en una hora con los temas de tus artistas favoritos.

¡Dale al botón de play y déjate llevar!

Bruno Mars - Finesse (Remix) [Feat. Cardi B]

Rapsody - Sassy



SZA - The Weekend (Calvin Harris remix)



Timbaland, 6LACK - Grab The Wheel



Jeezy - American Dream (feat J. Cole & Kendrick Lamar)

Meek Mill, YG & Snoop Dogg - That's My N**** (from Bright: The Album)

T-Pain - Panda

N.E.R.D. - Kites Ft. M.I.A. & Kendrick Lamar

August Alsina- Gucci Gang

Justin Timberlake - Filthy