‘The Middle’ es la nueva canción de Zedd

Zedd vuelve a la carga este año con ‘The Middle‘, su nuevo trabajo. El músico, DJ y productor ruso-alemán, ha contado con la ganadora de 5 Grammys, Maren Morris, una de las artistas americanas más prestigiosas dentro del country/folk. A esta colaboración también se ha sumado Grey, un dúo de música electrónica formado por los hermanos Trewartha, Kyle y Michael.



Zedd: ganador de un Grammy

‘Clarity‘, uno de los temas de Zedd que alcanzaron el número 1 de la lista de MaximaFM, fue la herramienta fundamental para hacerse con un premio Grammy, a la “mejor canción dance”. Contó para este trabajo con la cantante Foxes.

‘Stay‘, con Alessia Cara, ha sido el último tema que pinchamos los DJs de MaximaFM de él en la radio, por el que además está nominado a los Grammy 2018 como mejor actuación en grupo. La remezcla de Quintino caló hondo entre los seguidores de la radio dance del país, aunque no fue el único, ya que sus anteriores éxitos, ‘Stay The Night’ o ‘I Want You To Know’, también llegaron a los puestos más altos de Maxima 51 Chart.

¿Será The Middle un nuevo éxito de Zedd para 2018?

‘The Middle’ es una canción que acerca al artista más todavía a su vertiente pop, pidiendo a gritos una remezcla por alguno de sus compañeros de profesión. Mientras llega, aquí puedes escuchar el tema en versión original. Su videoclip se estrenará este domingo en la pausa publicitaria durante la retransmisión de la sexagésima ceremonia de los Grammy. Está dirigido por Dave Meyers.