The Weeknd tiene nuevo tema, Privilege. ¡Escúchalo en Funk & Show!

Una semana más Jesús Sánchez nos sorprende durante una hora con las novedades del mejor sonido negro. Esta semana no te pierdas lo nuevo de The Weeknd, “Privilege“, entre otras muchas más que puedes ver a continuación. Déjate llevar, ¡sumérgete!

Apunta en la agenda, los miércoles tienes una cita con un nuevo FUNK & SHOW semanal, y es exclusivo para nuestra web Maxima.FM, APP para tu smartphone y iTunes (dentro de la opción “a la carta”).

PC (Prince Chrishan) – Sin City ft. Ty Dolla $ign

Joey Badass “Bounce Out With That” (YBN Nahmir Remix)

Eric Bellinger – Yikes

Pleasure P – You Changed

A Boogie wit Da Hoodie – Play me Now

Preme Feat. Lil Wayne – Hot Boy



The Weeknd – Privilege

Tinashe – Me So Bad (Official Video) ft. Ty Dolla $ign, French Montana



Cardi B – Be Careful

Buddy – Black (Official Video) ft. A$AP Ferg