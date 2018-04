¿Te molaba “The World Is Mine” de David Guetta? Vuelve a escucharlo en Maxima Reserva

Los sábados y domingos de 15 a 17h (una hora antes en Canarias) viajamos al pasado con Maxima Reserva y Enric Font, para recuperar los éxitos dance del pasado. ¿Recuerdas “The World is Mine” de David Guetta? es una de las canciones que disfrutamos en el programa del sábado.

Dale al play y prepárate para escucha los dos últimos radio shows emitidos en MaximaFM.

Además te dejamos el tracklist completo de los radioshows, ¡dale al play!

Sábado 14 de abril

DJ ROSS – Emotion

ALICE DEEJAY – Better of alone

ARMAND VAN HELDEN – You don’t know me

DAVID GUETTA – The world is mine

BOUNCE – Why

ULTRA NATE – Free

TERMINAL – Poem without words

TOM NOVY feat. LIMA – Take it

ROBIN S – Show me love (rmx)

DARUDE – Sandstorm

SOUL CENTRAL feat. KATHY BROWN – Strings of life

ANTI-FUNKY – Everybody jump!

SOLAR SYSTEM – Close your eyes

CORONA – The rhythm of the night – para cuadrar en punto

SECCIÓN “MEGAMIX” BOLERO MIX 25 VERACOCHA – Carte blanche

TAITO TIKARO, J.LOUIS & FERRAN – Unbelievable

RUFF DRIVERZ feat. ARROLA – Dreaming

GALA – Come into my life

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

IAN CAREY – Keep on rising

GIGI D’AGOSTINO – Bla bla bla

COCA & VILLA – La noche

ANNEKE VAN HOFF – Lie to me

GABRY PONTE – Geordie

DJS FROM MARS, RUDEEJAY – Best of 90’s megamashup

Domingo 15 de abril

GEMELLI DIVERSI – Mary (Molella rmx)

FEDDE LE GRAND – Put your hands up for Detroit

RED CARPET – Alright

DJ CHUS presents. THE GROOVE FUNDATION – That feeling

TESS – The second you sleep

ICE MC – Think about the way

PITBULL – I know you want me

AFRODYNAMIC – Saxo

IAN VAN DAHL – I can’t let you go

DJ SAMMY & YANOU – Heaven

SASH – Ganbareh

ENRIQUE IGLESIAS – Tonight i’m fucking you

PRO-ACTIVE – Visions

GOLDFRAPP – Rocket (Tiesto rmx)

SECCIÓN “MEGAMIX” LO + 96

KARAJA – She moves (la la la)

INFERNAL – Ten Miles

JESSE LEE DAVIS – Like a flame

PREZIOSO feat. MARVIN – Let me stay

SECCIÓN “CONEXIÓN FAN RESERVA”

SOPHIE ELLIS-BEXTOR – Murder on the dancefloor

KATE RYAN – Libertine

TAIO CRUZ feat. FLO RIDA – Hangover

SYLVER – Forgiven

BOB SINCLAR feat. STEVE EDWARDS – Together

CATCHY TUNE – Generation Of Love