Timmy Trumpet y Blasterjaxx en Maxima 51 VIP

Timmy Trumpet ‘Tracklist VIP Sessions’

01. Timmy Trumpet & Savage – De Ja Vu

02. Dirty Rush & Gregor Es – Brass 2.0 (Instrumental)

02.01. Galantis – Rich Boy (Acapella)

03. MK – 17

04. Kronic – Restricted (Krunk Remix)

05. AND & SaberZ – Good Love

06. CamelPhat, Elderbrook – Cola (Franky Rizardo Remix)

07. Ummet Ozcan x Lucas & Steve – Higher

08. Syzz – Psycho

09. Jay Hardway & MOTi ft. Babet – Wired

10. New World Sound & Thomas Newson – Flute (Uberjakd Remix)

11. Chumpion – Not Waiting Around (NU-WAVE Remix)

12. Tiësto featuring StarGate & Aloe Blacc – Carry You Home

13. Mantrastic – About You

14. Wasted Penguinz – Heaven

15. Blasterjaxx & Timmy Trumpet – Narco

16. SAYMYNAME – Drop It

17. Yves V & Carta – Sorry Not Sorry

18. Marshmello (feat Khalid) – Silence (Slushii Remix)

19. King Arthur – Laidback

20. Tchami & Malaa – Summer 99′

21. Armand Van Helden Vs. Butter Rush – I Need A Painkiller

22. ID – Nagano

23. Steve Frank – Go Faster

24. Dimatik & Miami Blue – Muchachos

25. Coone & Wildstylez – Here I Come

26. R3hab & KSHMR – Islands

27. Keanu Silva x Krosses – Rude Trumpet

28. Bora – WTFF

29. Will Sparks & Luciana – Bad Connection

30. PASSIK & Max Fail – Calm Down

31. J Balvin & Willy William – Mi Gente (Cedric Gervais Remix)

32. Major Lazer Feat. Machel Montano & Konshens – Front Of The Line (Henry Fong Remix)

33. VINAI, 22 Bullets ft. Donna Lugassy – Take My Breath Away

34. Ember – Jacket

35. DLE – Take Me There

36. OUTRAGE & GIANTS – Pegasus

37. Jonas Blue ft. William Singe – Mama (GIANTS Bootleg)

38. Luca Testa – Last Weekend

39. Jean Marie & Marta Sanchez feat. Flo Rida – Basketball (WE THE SAVAGES Remix)

40. Voyages x KAYVIAN – Psychic

41. PNAU – Go Bang

42. Dash One – Badonkadonk

43. GT – Good Feeling (Jordan Burns Remix)

44. Gentlegiants – Sleepwalker

45. Oliver Heldens – What The Funk (Steve Aoki Remix)

46. Codeko ft Austin Mahone – Say Hi

47. Just a Gent ft Thief – Hold

48. San Holo – One Thing

Blasterjaxx ‘Tracklist VIP Sessions’

01. Junolarc Erick Morillo feat. Ora Solar – Bad Girl [Armada]

02. Bali Bandits – 2 Supermodels [Unreleased]

03. Florian Picasso – Hanoi to Paris (Original Mix) [White Label]

04. Corey James & Teamworx – Funky Music [Size]

05. DubVision & Afrojack – New Memories [Wall]

06. Sonny Bass & Konmak x Marty – Front2Back [Zouk]