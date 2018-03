Si te encantaba “Toca’s last night”… ¡Escucha Maxima Reserva!

Regresamos al pasado con Enric Font y Maxima Reserva cada fin de semana tienes una cita de 15 a 17h (una hora antes en Canarias). Durante 120 minutos repasamos lo mejor de la música remember en el programa.

Aquí te dejamos una nueva oportunidad para volver a escuchar los dos últimos radio shows de este fin de semana, por si quieres volver a recordar o te lo perdiste.

¡Dale al play!

Sábado 17 de marzo

O-ZONE – Dragostea din tei (Dj Ross rmx)

MILK INC - Promise

GALLEON – One sign

DJ CHUS present THE GROOVE FUNDATION – That feeling

WHIGFIELD – Saturday night

MAURO PICOTTO - Komodo

MARK KNIGHT & FUNKAGENDA – Man with the red face

PREZIOSO feat. MARVIN – The riddle

JEALOUSY – Lucy

PHATS & SMALL – Turn Around

DOUBLE YOU – Dancing with an angel

MARTIN SOLVEIG – Rocking music

LIBERTY - Seguro

ARMIN VAN BUUREN feat. NADIA ALI – Who is watching

SECCIÓN “MEGAMIX” TECHNICS: THE ORIGINAL SESSIONS VOL.2 DJ ROLANDO - Jaguar

YVES LAROCK – Rise up

ROGER SANCHEZ - Lost

KARAJA – She move (la la la)

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

DAVID GUETTA & KELLY ROWLAND – When love takes over

GOURYELLA - Gouryella

NEGROCAN – Cada vez

LUKA – To nem ai

BOB MARLEY FUNKSTAR DE LUXE – Sun is shinning

SENSITY WORLD – X-tasy in paradise

Domingo 18 de marzo

AXEL FORCE - Always

GALA – Let a boy cry

FRAGMA & PUFF DADDY – Tocas last night

DEUX – Sun rising up

EMILIA DE PORET – Now or never (J.Magan rmx)

ORION TOO – You & me

BLACK LEGEND – You see the trouble with me

NEW SYSTEM – This is the night

GROOVY 69 – Stardust medley with dust

INFERNAL – From parís to berlin

TESS – The second you sleep

JOHN WESLEY – lover why

REFLEKT – Need to feel loved

LMFAO feat LAUREN BENNET – Party rock anthem

SECCIÓN “MEGAMIX” MEGA DANCE 2

TOM NOVY vs. ENIAC - Superstar

GROOVE COVERAGE – Moonlight Shadow

IAN VAN DAHAL – I can’t let you go

JAKATTA – american dream

SECCIÓN “CONEXIÓN RESERVA”

NATURAL BORN DJS - airplay

REEL 2 REAL – I like to move it (rmx)

LA LUNA – Take me

PAKITO – Living on video

BLACK SPIDER – Heart of the sun

IMPERIO - Cyberdream